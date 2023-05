Maturità 2023, nuovi istituti professionali: come si svolgerà quest’anno la seconda prova? Le anticipazioni di Giorda (MIM)

E’ tutto pronto per fare partire l’Esame di Maturità 2023: sono state già predisposte al SIDI le informazioni su tutte le quasi 14 mila commissioni di Esami di Stato 2023/2024 e domani (giovedì 1° giugno) verranno pubblicati i nominativi dei commissari esterni.

Si partirà il 19 giugno alle ore 8,30, con la prima riunione plenaria. E si tornerà all’antico, con le commissioni miste: vi saranno tre commissari esterni, un presidente per singola commissione e tre commissari interni.

La nostra testata giornalistica, affronterà il tema degli esami di maturità 2023 con la diretta di oggi, 31 maggio 2023, a partire dalle ore 17, che andrà in onda sui canali social Youtube e Facebook de La Tecnica della Scuola.

Maturità 2023 per gli istituti professionali

Nel corso della nostra diretta: “Maturità 2023, ecco i commissari esterni: tutto pronto per il via”, è intervenuta la dott.ssa Flaminia Giorda (Coordinatrice della Struttura tecnica esami di Stato del ministero dell’Istruzione e del Merito), che ha fornito alcuni dati interessanti sull’Esame di Stato 2023.

Quest’ultima ha parlato dello svolgimento dell’Esame per gli istituti professionali. “Mentre nel passato ogni scuola, con il suo percorso codificato riceveva una parte della prova da parte del ministero e una parte dalla singola commissione. Ancora in questa annata si applicherà questa formula anche nei percorsi di istruzione per adulti. Nei professionali di nuovo ordinamento non ci saranno più due semiprove accostate: si tratterà di un lavoro integrato. Il ministero stabilirà che tipo di prova sarà svolta, scegliendola tra quadri di riferimento. Il giorno prima della prima prova di italiano le commissioni apriranno il plico con queste istruzioni ministeriali e predisporranno tre proposte di traccia che poi saranno usate giovedì per sorteggiare tra queste tre la traccia che svolgeranno gli studenti”.

“Il ministero indica la tipologia di prova e il nucleo attorno a cui costruire la prova e le commissioni scrivono delle tracce tarate sul percorso specifico”, ha spiegato.

GUARDA LA DIRETTA