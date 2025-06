Maturità 2025, docente in Commissione non si presenta agli esami e viene trovato morto: due casi in poche ore

Maturità 2025, docente in Commissione non si presenta agli esami e viene...

Una tragedia ha coinvolto un istituto superiore di Pesaro: un docente parte della commissione degli esami di maturità non si è presentato alla seconda prova di oggi, 19 giugno. Purtroppo l’uomo è stato poi trovato morto in casa. Lo riporta Il Resto del Carlino.

Le prime ipotesi sulla morte

A dare l’allarme è stata la scuola, preoccupata per l’assenza inspiegabile di un professore dell’istituto. La prima ipotesi è quella di una morte naturale causata da problemi cardiaci, ma sul posto sono intervenuti anche gli specialisti della Polizia Scientifica per gli accertamenti del caso. Il corpo è stato scoperto nella mattinata di oggi.

I colleghi dell’istituto scolastico avevano dato l’allarme non riuscendo a contattarlo, insospettiti dalla sua mancata presenza agli esami. Al momento non si escludono ulteriori accertamenti, compreso il riscontro diagnostico, per chiarire le cause del decesso.

Sembra assurdo, ma anche nel trevigiano pare sia accaduto qualcosa di simile. Un docente di 49 anni impegnato nella maturità non si è presentato a scuola ed è stato trovato morto. Lo riporta La Tribuna di Treviso. Il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali.

Un altro docente è scomparso

Solo ieri, 18 giugno, è stato trovato morto un altro professore, nel salernitano, anche lui nella sua abitazione. Aveva 65 anni. Lo riporta Il Mattino.