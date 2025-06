Maturità 2025, il Capolavoro non è parte del colloquio. Compilare il Curriculum non è obbligatorio per lo studente, ma fortemente consigliato – Risposte del MIM

Con un video dal titolo “Le risposte alle vostre domande“, la Dott.ssa Flaminia Giorda, Coordinatrice Nazionale del Servizio Ispettivo e della Struttura Tecnica degli Esami di Stato, risponde ai quesiti ricevuti sugli esami conclusivi del secondo ciclo.

In particolare, ci soffermiamo sui chiarimenti forniti in merito al Capolavoro e al Curriculum dello Studente.

Il Capolavoro

Nel video è chiaramente specificato che il Capolavoro non fa parte degli argomenti che vengono affrontati durante il colloquio dell’esame di Stato.

In proposito ricordiamo che il Capolavoro è un prodotto che lo studente ritiene particolarmente rappresentativo dei progressi e delle competenze acquisite e che può caricare ogni anno sulla piattaforma UNICA, all’interno dell’’E-Portfolio. Quest’ultimo è uno strumento digitale che raccoglie tutte le informazioni sul percorso scolastico degli studenti, sulle competenze maturate negli anni e sulle esperienze formative svolte.

Introdotto per la prima volta lo scorso anno, il Capolavoro dello studente è anche quest’anno escluso da ogni forma di valutazione, così come non è richiesto di parlarne nell’ambito del colloquio della Maturità. Infatti, nel Decreto Ministeriale n. 13 del 28 gennaio 2025 e nalla Ordinanza sugli esami di Stato 2025 non si fa alcun cenno a questo documento.

Il Curriculum dello Studente

Discorso diverso riguarda il Curriculum dello Studente. Durante il colloquio, infatti, la commissione tiene conto delle informazioni presenti in questo documento.

In proposito, nel video viene precisato che non è obbligatorio che il candidato compili su Unica le parti di sua competenza che riguardano la le certificazioni possedute e le ulteriori attività extrascolastiche, però è molto utile quindi è fortemente raccomandato.

Questo perché la commissione, come già detto, deve tener conto dei contenuti del Curriculum dello Studente nella conduzione dell’orale e quindi, se il candidato non compila queste parti, rischia di non trasmettere alla commissione informazioni che sono molto utili per personalizzare il suo colloquio.

IL VIDEO