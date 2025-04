Maturità 2025, qual è il punteggio massimo per il credito scolastico? Importante il voto di comportamento

Secondo l’Ordinanza Ministeriale n. 67 del 31 marzo 2025, in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell’ultimo anno fino a un massimo di 40 punti.

Questi 40 punti sono così ripartiti:

12 punti per il terzo anno

13 punti per il quarto anno

15 punti per il quinto anno.

Il voto in comportamento

La valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico: in proposito, l’art. 15, co. 2 bis, del d.lgs. 62/2017, introdotto dalla legge 1° ottobre 2024, n. 150, prevede che il punteggio più alto nell’ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale possa essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi.

Casi particolari

L’articolo 11 dell’ordinanza specifica anche le modalità di attribuzione del credito scolastico in casi particolari, come per i corsi quadriennali, l’abbreviazione per merito, la mancanza di credito per anni precedenti, studenti provenienti da percorsi IeFP, studenti ammessi direttamente in quinta classe, e per le specifiche situazioni della Regione Lombardia e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Istruzione degli adulti

Anche per i percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello è previsto un massimo di quaranta punti per il credito scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico.

Candidati esterni

Per i candidati esterni, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale è sostenuto l’esame preliminare, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari, sempre secondo la tabella di cui all’Allegato A al d.lgs. 62/2017.

La tabella dei crediti scolastici

L’attribuzione del credito avviene in base alla tabella A allegata al Decreto legislativo 62 del 2017:

TABELLA

Attribuzione credito scolastico

Media dei voti Fasce di credito

III ANNO Fasce di credito

IV ANNO Fasce di credito

V ANNO M < 6 – – 7-8 M=6 7-8 8-9 9-10 6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 9 < M ≤ 10 11-12 12-13 14-15

Nella definizione del credito scolastico si tiene conto anche della partecipazione ai Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PTCO).

I docenti di religione cattolica/attività alternative partecipano, a pieno titolo, alle decisioni del consiglio di classe relative all’attribuzione del credito scolastico.

Il voto finale alla Maturità

Il voto finale del percorso di scuola secondaria di secondo grado (100/100) è il risultato della somma del credito scolastico e dei voti ottenuti nelle prove d’esame (due prove scritte a carattere nazionale e un colloquio):

prima prova (massimo 20 punti);

seconda prova (massimo 20 punti);

colloquio (massimo 20 punti);

credito scolastico (massimo 40 punti).

