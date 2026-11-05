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05.11.2026

Maturità 2027, pubblicata nota per i candidati: domande entro il 14 dicembre – PDF

Redazione
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Le scadenze
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Secondo l’Ordinanza relativa al calendario delle festività e degli esami – anno scolastico 2026/2027 l’esame di maturità 2027 ha inizio, per l’intero territorio nazionale, con la prima prova scritta, il 16 giugno 2027 alle ore 8.30. La prima prova scritta suppletiva si svolge il 1° luglio 2027 alle ore 8.30.

Oggi, 5 novembre, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato la nota prot. n. 199172 concernente i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione dei candidati interni ed esterni all’esame di maturità per l’anno scolastico 2026/2027.

Le scadenze

Le scadenze fissate dal Ministero per la presentazione delle domande variano in base alla tipologia di candidato e alla situazione specifica:

Termine PresentazioneTipologia di CandidatoDestinatario della Domanda / Modalità
14 dicembre 2026Candidati interni (studenti dell’ultima classe)Dirigente scolastico o Coordinatore didattico della scuola frequentata
12 novembre – 14 dicembre 2026Candidati esterniProcedura informatizzata online sul portale del MIM all’Ufficio Scolastico Regionale (USR)
14 dicembre 2026Diplomati tecnici (IeFP) (Lombardia, Trento e Bolzano) e Candidati detenutiUSR competente o Direttore della sede formativa / istituto penitenziario
1° febbraio 2027Abbreviazione per merito (studenti interni della penultima classe)Dirigente scolastico o Coordinatore didattico della scuola frequentata
1° febbraio 2027Domande tardive (interni ed esterni, per gravi e documentati motivi)Dirigente scolastico (interni) o USR (esterni)
22 marzo 2027 (dal 2 febbraio al 22 marzo 2027)Studenti con cessazione della frequenza (ritiro dalle lezioni tra il 2 febbraio e il 15 marzo 2027)Domanda in qualità di candidati esterni all’USR della regione di residenza
  • 12 novembre 2026: Apertura dell’accesso alla procedura informatizzata (tramite SPID/CIE/eIDAS) per l’invio delle istanze dei candidati esterni.
  • 15 marzo 2027: Termine ultimo entro cui gli studenti dell’ultima classe (o di classi antecedenti) devono cessare la frequenza scolastica per poter partecipare come candidati esterni.
  • 20 aprile 2027: Termine per integrare la documentazione sulle attività di “Formazione scuola-lavoro” svolte tra la data della domanda e il 30 marzo 2027 dai candidati esterni.

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m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0199172.05-11-2026Download



calendario scolasticomaturità 2027

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