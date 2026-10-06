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06.10.2026

Ponti scuola 2026/2027, ecco tutte le date

Redazione
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Indice
Ponti scuola 2026
Ponti scuola 2027

Le lezioni sono iniziate da appena un mese e già studenti e docenti iniziano a chiedersi quali saranno le prossime vacanze prolungate e se ci saranno dei ponti. Vediamoli insieme.

Ponti scuola 2026

  • 1° novembre 2026 (domenica): niente ponte.
  • 2 novembre 2026 (lunedì): commemorazione dei defunti, sospensione attività didattica per diverse scuole.
  • 8 dicembre 2026 (martedì): ponte, si rientra mercoledì 9 dicembre.
  • 23 dicembre 2026 – 6 gennaio 2027: vacanze natalizie.

Ponti scuola 2027

  • 25-30 marzo 2027: vacanze di Pasqua
  • 25 aprile (domenica): niente ponte.
  • 1° maggio (sabato): niente ponte.
  • 2 giugno (mercoledì): ponte per alcune scuole.

Di seguito riportiamo la mappa con tutte le date e i ponti regione per regione.

Abruzzo Valled'Aosta Puglia Basilicata Calabria Campania Emilia-Romagna Friuli-VeneziaGiulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Sardegna Sicilia Trentino-AltoAdige Toscana Umbria Veneto

calendario scolasticoponti scuola

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