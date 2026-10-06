Ponti scuola 2026/2027, ecco tutte le date

Le lezioni sono iniziate da appena un mese e già studenti e docenti iniziano a chiedersi quali saranno le prossime vacanze prolungate e se ci saranno dei ponti. Vediamoli insieme.

Ponti scuola 2026

1° novembre 2026 (domenica): niente ponte.

2 novembre 2026 (lunedì): commemorazione dei defunti, sospensione attività didattica per diverse scuole.

8 dicembre 2026 (martedì): ponte, si rientra mercoledì 9 dicembre.

23 dicembre 2026 – 6 gennaio 2027: vacanze natalizie.

Ponti scuola 2027

25-30 marzo 2027: vacanze di Pasqua

25 aprile (domenica): niente ponte.

1° maggio (sabato): niente ponte.

2 giugno (mercoledì): ponte per alcune scuole.

Di seguito riportiamo la mappa con tutte le date e i ponti regione per regione.