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23.05.2026

Maturità, un ex studente: “Ho preso 100 e lode ma non lo rifarei. Ho l’impressione di aver perso tempo”

Redazione
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Indice
Occasioni mancate?
Gli stralci della lettera
Maturità 2026, le ultime novità

“Ho preso 100 e lode ma non lo rifarei”: questo quello che ha scritto in una lettera un ex studente 25enne di un liceo di Pistoia all’indomani nel suo esame di Maturità. La missiva è stata diffusa qualche giorno fa da lui in un post su Instagram, ripreso da Skuola.net.

Occasioni mancate?

Il suo racconto è sincero: si tratta di un ragazzo studioso contento di quanto ottenuto che però sente di aver perso qualcosa durante il percorso scolastico. L’ex studente scrive di appartenere a quella “frangia minoritaria” di studenti che, dopo un percorso brillante al liceo, sarebbe disposta a rinunciare alla propria lode pur di recuperare “le occasioni mancate” e “il tempo spesso sprecato” negli ultimi cinque anni.

Gli stralci della lettera

Lo scopo della sua lettera non è sminuire lo studio. Anzi, definisce lo studio un “fedele e inseparabile compagno”. “Appena ho iniziato la scuola ho smesso di suonare violino e di fare sport. Il risultato è stato rinchiudersi in una sorta di laica clausura con l’intento di dare sempre priorità alla scuola”, ha aggiunto.

“Ho l’impressione di aver perso tempo, e accumulato un debito sul piano relazionale e pratico. Col senno di poi posso assicurare che il 100 e lode è di utilità pressoché nulla nel trovare nuove amicizie, guardare negli occhi il proprio interlocutore. Se potessi tornare indietro non sarei disposto ad affrontare così verifiche e interrogazioni. La vita sa regalare soddisfazioni più intense di qualunque risultato scolastico”.

Maturità 2026, le ultime novità

Il 12 maggio 2026 è stato il giorno di pubblicazione degli elenchi dei Presidenti delle commissioni degli esami di Maturità 2026. A comunicarlo è stato il Ministero, con una nota dell’11 maggio. Gli elenchi sono stati pubblicati come gli altri anni sui siti degli Uffici scolastici regionali.

I commissari quest’anno saranno solo 4: 2 interni e 2 esterni. Ma quando saranno noti i nominativi degli esterni?

Non c’è una data precisa. Il 9 aprile sono scaduti i termini per le designazioni, da parte dei consigli di classe, dei commissari interni all’esame. I docenti non designati hanno poi dovuto presentare domanda come commissari esterni entro il 13 aprile. L’anno scorso, le tempistiche sono state simili e i nominativi dei commissari esterni sono stati resi noti il 5 giugno.

Anche in questo caso solitamente viene messo a disposizione un motore di ricerca per individuare la commissione della scuola di interesse. Quindi non resta che attendere i primi del mese di giugno per conoscere i nomi dei commissari.

Come negli anni passati, anche nel 2026 dovrebbe essere messo a disposizione un motore di ricerca (l’anno scorso raggiungibile a questo link) per individuare la commissione della scuola di interesse.

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