Maturità, va abolita o cambiata? L’opinione della docente e scrittrice Barbara Bellomo a “Logos. Storie e parole sulla scuola”

Nella vita di tutti i giorni è una docente di materie letterarie in una scuola catanese (nella cattedra del nautico che fu di Vitaliano Brancati). Per il grande pubblico, invece, Barbara Bellomo è una scrittrice di romanzi storici di successo, pubblicati dalle maggiori case editrice italiane.

Un mistero italiano da (ri)scoprire

Una passione che nasce proprio dalla scuola perché, come racconta l’autrice in questa nuova puntata della nostra rubrica Logos. Storie e parole sulla scuola, il suo metodo narrativo nasce proprio da quello didattico. Far appassionare i lettori alla trama di un romanzo, spiega, non è poi così diverso da far appassionare gli studenti alla materia. Come ha fatto nella sua ultima fatica letteraria, La biblioteca dei fisici scomparsi (Garzanti), nella quale Bellomo ha ripreso uno dei grandi misteri italiani – la scomparsa del fisico catanese Ettore Majorana – immaginando un finale romanzesco eppure estremamente verosimile.

La polemica sugli esami di maturità

Ma in questa intervista Barbara Bellomo racconta anche la sua recente esperienza di commissario esterno alla maturità, prendendo posizione sulle recenti polemiche che hanno riguardato alcuni studenti che hanno rifiutato di svolgere l’esame orale in polemica con le istituzioni scolastiche.