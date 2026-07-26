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26.07.2026

Reclutamento con doppio canale: riprende l’esame del ddl Bucalo

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Come risulta dal sito del Senato https://www.senato.it/commissioni-e-giunte/commissioni-permanenti/7a-commissione-permanente/convocazioni, il giorno 29 luglio è prevista la ripresa della discussione del DdL S. 545 Bucalo sul doppio canale di reclutamento.
Il Coordinamento Docenti Precari chiede che la 7^ Commissione Cultura del Senato emendi l’art. 1 del DdL. 
L’attuale formulazione prevede infatti che le assunzioni da GPS avvengano solo sui “posti vacanti e disponibili non coperti dalle ordinarie immissioni in ruolo”. 
Questa previsione rappresenta una forte criticità, poiché determinerebbe un significativo allungamento dei tempi di stabilizzazione dei precari storici. Il Coordinamento chiede quindi che il testo venga emendato prevedendo che le assunzioni da GPS avvengano sul 50% dei posti vacanti e che il restante 50% delle disponibilità sia destinato invece alle graduatorie concorsuali. In tal modo si superebbe l’attuale previsione del DdL che limita le assunzioni da GPS ai soli posti residui delle graduatorie concorsuali, in coerenza con il principio del doppio canale di reclutamento introdotto dall’allora ministro dell’istruzione Sergio Mattarella e fondato sull’equilibrio tra il canale concorsuale e quello delle graduatorie.

Coordinamento Docenti Precari

Doppio canale di reclutamentoReclutamento

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