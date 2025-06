Meditazione a scuola per dieci minuti a prima e a ultima ora contro stress e ansia: l’iniziativa di un istituto

Meditazione a scuola per dieci minuti a prima e a ultima ora...

La meditazione può trovare spazio a scuola? A quanto pare sì: in una scuola della provincia di Trento si pratica meditazione in prima e ultima ora all’interno del progetto “Scuola senza stress, momento di quiete in classe” che da novembre il plesso ha adottato.

Come riporta La Repubblica, “il senso – ha spiegato la docente – è avere un momento di profondo riposo: è una assoluta novità in un contesto scolastico in genere dinamico e rumoroso, ma ha degli effetti molto positivi”.

Si medita in aula per 10 minuti all’inizio della prima ora e dell’ultima, levando ansia, stress a inizio e fine giornata scolastica. L’iniziativa è partita con delle classi pilota: la dirigente scolastica ha spiegato che “al momento sono 10 classi ma 70 persone tra docenti e personale Ata hanno fatto la formazione”.

“È un momento molto importante perché mi sento più rilassata – ha dichiarato una studentessa – porta tanti benefici e ho trovato effetti positivi. Lo utilizzo anche a casa perché mi aiuta a concentrarmi bene nello sport”.