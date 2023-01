Memorie di scuola: prende avvio una interessante novità editoriale dell’Indire

“Dossier di Storia dell’educazione” è il titolo della nuova iniziativa editoriale dell’Indire che si pone l’obiettivo di far conoscere ad un più vasto pubblico di insegnanti e di studiosi l’ampio archivio storico dell’Istituto.

“Il progetto editoriale – spiegano le responsabili del progetto Pamela Giorgi e Francesca Davida Pizzigoni, entrambe ricercatrici presso l’Istituto – si configura in singoli dossier di approfondimento tematico, pubblicati on line, atti a fornire uno strumento che consenta di restituire il valore dell’approfondimento scientifico e nel contempo di fungere da agile supporto di studio e di consultazione. L’insieme dei dossier sapranno restituire l’ampiezza delle tematiche di ricerca rappresentate dai documenti conservati presso l’Archivio storico Indire e dai relativi studi che, oltre all’approfondimento storico-scientifico sul patrimonio stesso, mirano ad offrirne spunti di utilizzo in chiave didattica a favore del mondo della scuola”.

La collana si struttura in due serie: la prima (Storia) servirà proprio a valorizzare i ricchi e spesso rari fondi Indire; la seconda (Studi e strumenti) verterà sull’uso delle fonti storiche nella didattica, offrendo alla comunità scolastica esempi di attività e di metodologie di utilizzi del patrimonio storico-educativo.

“Il primo volume – spiegano ancora le ricercatrici – si intitola ‘Memorie magistrali’ e raccoglie le tracce dell’innovazione più recente attraverso il ricordo di chi ha contribuito realmente a rendere possibili quelle esperienze e di chi può illustrare gli elementi profondi che hanno caratterizzato tali situazioni di innovazione e di rottura con gli schemi scolastici allora coevi”.

Di questo interessante progetto parliamo diffusamente nell’intervista che abbiamo realizzato.