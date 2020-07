Meno di 30 giorni al via: per partire a settembre ci vuole forse un miracolo [VIDEO]

Meno di 30 giorni al via: per partire a settembre ci vuole...

E’ ufficiale: le lezioni inizieranno il 14 settembre e a partire dal 1° si svolgeranno i corsi di recupero per gli studenti in difficoltà.

Per programmare i corsi ci sarà poco tempo, forse si dovranno convocare i collegi a fine agosto, ma c’è lo sciopero Unicobas e Cobas Sardegna per i giorni 24 e 25 agosto.

Sono molti gli interrogativi anche sui banchi monoposto; i produttori dicono che sarà impossibile garantire le forniture, ma Arcuri risponde ci si rivolgerà all’estero.

Altro problema: domenica 20 settembre milioni di italiani andranno al voto in molte scuole bisognerà già sospendere le lezioni.

Ci sono poi scadenza importanti: immissioni in ruolo, mobilità annuale e attribuzione degli incarichi a tempo determinato; tutte operazioni con grandi numeri: 80mila assunzioni richieste al MEF, decine di migliaia di utilizzazioni o assegnazioni, 250mila supplenze.

Il tutto in tempi strettissimi: a partire da oggi mancano al 1° settembre meno di 30 giorni lavorativi contando anche le giornate del sabato.

Ma forse al Ministero sperano in un miracolo: ipotesi improbabile ma da non scartare in assoluto.