Mensa scolastica e Covid, come gestirla? Quali regole?

Come gestire la mensa scolastica nel periodo del Covid? Quali regole per la refezione?

Le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) dello scorso maggio suggerivano che in tempi di Covid si prediligesse il consumo del pasto in un’aula apposita, riservata alla mensa scolastica, e con apposite turnazioni degli alunni, tali da garantire il distanziamento. Solo in assenza di questa aula, si potrà consumare il pasto nella normale classe dedicata alla didattica.

Ecco le indicazioni del CTS

Il consumo del pasto a scuola rappresenta un momento di fondamentale importanza sia da un punto di vista educativo, per l’acquisizione di corrette abitudini alimentari, che sanitario in quanto rappresenta un pasto sano ed equilibrato. È pertanto fondamentale preservare il consumo del pasto a scuola garantendo tuttavia soluzioni organizzative che assicurino il distanziamento.

Anche per la refezione le singole realtà scolastiche dovranno identificare soluzioni organizzative ad hoc che consentano di assicurare il necessario distanziamento attraverso la gestione degli spazi (refettorio o altri

locali idonei), dei tempi (turnazioni), e in misura residuale attraverso la fornitura del pasto in “lunch box” per il consumo in classe.

Sulla mensa scolastica in tempi di Covid parla anche il Ministero dell’Istruzione in una specifica FAQ.

La FAQ del Ministero dell’Istruzione

È vero che non c’è più la mensa scolastica?

No, non è vero. La mensa scolastica, in quanto esperienza di valorizzazione e crescita costante delle autonomie dei bambini, è assicurata prevedendo differenti turni tra le classi. Ove i locali mensa non siano presenti o siano stati “riconvertiti” in spazi destinati ad accogliere gruppi/sezioni per l’attività didattica ordinaria, il pasto viene consumato in aula garantendo l’opportuna aerazione e sanificazione degli ambienti e degli arredi utilizzati prima e dopo il consumo del pasto.