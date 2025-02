Mense scolastiche, 246 studenti e 23 adulti intossicati dopo aver mangiato pomodori crudi: tre indagati per avvelenamento

Qualche mese fa è esploso il caso di centinaia di studenti intossicati dopo aver mangiato nelle mense di alcune cittadine del fiorentino. Adesso ad essere indagate sono tre persone, per avvelenamento colposo, come riporta Ansa e La Repubblica.

La causa delle intossicazioni

Il 21 settembre 2024 ben 246 alunni e 23 adulti furono colpiti da sindrome gastrointestinale da “sospetta salmonella”. In 98 andarono al pronto soccorso e 23 furono ricoverati. La procura ipotizza che la causa delle intossicazioni sia il pomodorino ciliegino crudo usato come ingrediente delle mense ma non disinfettato.

L’indagine

La procura – che aprì un fascicolo dopo i primi sette casi segnalati – sta indagando sui vertici della società che gestiva le mense scolastiche. Nei mesi sono state fatte accurate indagini basate su analisi microbiologiche e sulla ricostruzione dei movimenti di produzione, approvvigionamento, manipolazione di alimenti e bevande nelle mense e nelle cucine delle scuole colpite.

Le intossicazioni, spiegano gli inquirenti, sarebbero state causate dal pomodorino ciliegino crudo, ingrediente usato in preparazioni ‘fredde’ di pietanze anche nei giorni precedenti. Oggi, 14 febbraio, sono state svolte perquisizioni, ispezioni e sequestri a carico degli indagati per raccogliere ulteriore documentazione, anche informatica. L’obiettivo è ricostruire nel dettaglio le attività svolte dalla società al fine di individuare eventuali tracce di ulteriori reati.

I dati

La qualità delle mense italiane è, comunque, in miglioramento, con il 44% dei menu più curati rispetto all’anno scorso, stabilità nel 29,5% dei casi e un calo nel 20%.

A dirlo è il 9° Rating dei menu scolastici di Foodinsider, l’osservatorio indipendente che ogni anno monitora lo stato della mensa scolastica in Italia, conducendo rilevazioni e questionari di gradimento in molte città d’Italia. L’analisi è stata presentata oggi, 11 novembre, presso la Sala stampa della Camera dei Deputati, e si basa su un campione rappresentativo di circa un terzo delle mense italiane

Il miglioramento delle mense delle scuole è più evidente nei Comuni che hanno aggiornato le gare d’appalto, come Trento, Udine, Frosinone, Rieti e Siracusa, grazie alla legge sui Criteri Ambientali Minimi, in vigore dal 2020, che promuove menu sani e sostenibili con prodotti locali e biologici. Nonostante ciò, molti bambini non apprezzano i nuovi piatti, rifiutando quasi la metà delle pietanze, che finiscono spesso nella spazzatura.