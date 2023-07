Mese dell’educazione finanziaria, si svolge ad ottobre: si può aderire dal 12 luglio al 29 settembre

Ottobre è il Mese dell’educazione finanziaria e il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (Comitato Edufin), di cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito è membro, invita tutti a proporre iniziative destinate a promuovere lo sviluppo della cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale.



La sesta edizione del “Mese” ha come slogan “È l’ora dell’educazione finanziaria!” e si svogerà dall’1 al 31 ottbre, con una serie di iniziative online e in presenza: conferenze, webinar, iniziative culturali, seminari, spettacoli, giornate di gioco ed eventi di formazione rivolti ad adulti, ragazzi e bambini.

Le scuole che volessero partecipare potranno farlo dal 12 luglio, presentando la propria iniziativa compilando l’apposito form online disponibile sul sito del Comitato (www.quellocheconta.gov.it).

Ci sarà tempo fino al 29 settembre.