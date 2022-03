Migliaia di minori ucraini in arrivo nelle nostre scuole, una occasione per praticare accoglienza e solidarietà

Secondo dati diffusi dalle Nazioni Unite i profughi dell’Ucraina sarebbero già più di 800mila.

100mila almeno sono entrati nella vicina Romania; alcune migliaia di ucraini sono arrivate anche in Italia dove però se ne attendono ancora molti altri nei prossimi giorni soprattutto se il conflitto dovesse continuare.

Il problema toccherà da vicino il mondo della scuola anche perché fra i profughi ci sono e ci saranno tanti ragazzi, ragazze, bambini e bambine ai quali dovrà essere garantito in qualche modo il diritto all’istruzione.

Il Ministero è già pronto per affrontare l’emergenza, ma l’arrivo nelle nostre scuole di alunne e alunni ucraini potrebbe comunque rappresentare una occasione importante per mettere davvero in pratica quei principi di solidarietà e accoglienza ai quali il nostro sistema scolastico si ispira da sempre.

Di tutto questo e molto altro ci occupiamo nel nostro video che riprende anche le dichiarazioni rese dal ministro Bianchi nel corso di una diretta organizzata dalla nostra testata.