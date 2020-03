M’illumino di meno, il 6 marzo torna la campagna di sensibilizzazione sul risparmio energetico

Il 6 marzo 2020 si festeggia la XVI Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili

di Vita Sostenibili, al cui interno si inserisce la campagna “M’illumino di meno”, di

sensibilizzazione sulla razionalizzazione dei consumi energetici, ideata dalla trasmissione

radiofonica “Caterpillar” di RAI Radio 2 che, per quest’anno, è finalizzata ad aumentare gli

alberi, le piante, il verde intorno a noi.

A comunicarlo è il Ministero dell’Istruzione che con nota del 2 marzo invita le scuole di ogni ordine e grado ad aderire alla campagna, piantando un albero, una pianta, un fiore, prendersene cura per crescere insieme nel verde e rendere più piacevole l’ambiente scolastico.

Sarà inoltre possibile approfondire in modo interdisciplinare la struttura, la varietà, l’importanza degli alberi per la specie umana. Potranno anche essere promosse azioni finalizzate al risparmio energetico per uno stile di vita sostenibile dell’impatto sull’ambiente; a tal scopo, può essere utile consultare il Decalogo, disponibile sul sito RAI, che raccoglie dieci semplici accorgimenti e comportamenti corretti per rendere più sostenibile la nostra vita.

Sul sito www.milluminodimeno.rai.it c’è il form di registrazione per manifestare la propria adesione alla campagna. L’hashtag per raccontare le adesioni sui social è #milluminodimeno.