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Docenti
26.04.2026
Aggiornato il 21.04.2026 alle 17:47

Mindfulness a scuola: “il talento più grande di un insegnante è essere felice”. Come riuscirci?

Redazione
Indice
Il bisogno di strumenti concreti per il benessere in classe
Dalla teoria alla pratica: la difficoltà di applicare la mindfulness
Il corso

“Il talento più grande di un insegnante è quello di essere felice”. Ma cosa significa davvero, oggi, insegnare con serenità in classi sempre più complesse? Tra gestione delle emozioni, attenzione frammentata e clima relazionale fragile, il benessere del docente rischia di passare in secondo piano, con effetti diretti anche sugli studenti.

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Il bisogno di strumenti concreti per il benessere in classe

La quotidianità scolastica richiede sempre più capacità di autoregolazione emotiva e di gestione dello stress. Non basta la preparazione disciplinare: servono strumenti pratici che aiutino docenti e alunni a ritrovare attenzione, equilibrio e presenza. Tecniche come il lavoro sul respiro o la consapevolezza del momento presente possono incidere sul clima di classe, rendendolo più disteso e favorevole all’apprendimento.

Dalla teoria alla pratica: la difficoltà di applicare la mindfulness

Molti insegnanti conoscono il valore della mindfulness, ma incontrano difficoltà nel tradurla in attività concrete. Come proporla in classe? Come adattarla ai diversi gradi scolastici? Senza un accompagnamento pratico, il rischio è che resti un concetto astratto, difficile da integrare nella routine didattica e nella vita personale.

Un impatto che va oltre la lezione
Coltivare la consapevolezza non riguarda solo gli studenti, ma anche i docenti stessi. Migliorare la gestione delle emozioni e sviluppare attenzione e presenza può trasformare il modo di vivere la professione. Non si tratta solo di “stare meglio”, ma di incidere sulla qualità delle relazioni educative, favorendo responsabilizzazione, ascolto e partecipazione attiva in classe.

Il corso

Su questi argomenti il corso Percorsi di mindfulness a scuola, a cura di Marco Catania, in programma dal 4 maggio.

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