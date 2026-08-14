Mini call veloce 2026, è possibile modificare l’istanza una volta che è stata già inoltrata? Risponde l’esperto

Al via la procedura della mini call veloce che consente, ai docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS sostegno, di presentare la domanda dalle ore 14:00 di venerdì 14 agosto, alle ore 12:00 del 19 agosto 2026 per partecipare all’assegnazione dei posti rimasti vacanti in territori diversi rispetto alla provincia d’inserimento nelle GPS.

Quest’anno c’è però una novità: con il decreto 45 del 2025, il Mim ha ridisegnato le procedure per le immissioni in ruolo. La novità principale riguarda l’introduzione degli elenchi regionali, un nuovo canale di accesso al ruolo pensato per gli insegnanti idonei ai concorsi ma rimasti senza cattedra.

Ne abbiamo parlato in diretta proprio venerdì 14 agosto, con il nostro esperto di normativa scolastica, prof. Lucio Ficara.

È possibile modificare l’istanza una volta che è stata già inoltrata?

A questa domanda, l’esperto ha risposto: “Sì, l’istanza può essere modificata o annullata fino alle ore 12:00 del 19 agosto. È possibile annullare l’inoltro, cambiare i dati (come la regione o l’ordine delle province) e procedere a un nuovo invio. Ai fini della procedura, sarà considerato valido l’ultimo inoltro effettuato”.



Posti disponibili, in quale regioni?

Bisognerà capire quanti posti rimangono disponibili: lo si saprà molto probabilmente nei giorni tra oggi e domani, quando questa informazione sarà resa nota nei canali ufficiali.

Ecco un utile schema in aggiornamento in base a quanto comunicato dagli Usr:

Abruzzo:

Basilicata:

Calabria: ZERO POSTI

Campania:

Emilia-Romagna: 45 posti, 42 a Piacenza (40 ADEE, 2 ADAA) e 3 a Reggio Emilia (ADEE).

Friuli-Venezia Giulia:

Lazio:

Liguria:

Lombardia:

Marche:

Molise:

Piemonte: 7 posti per ADAA e 43 per ADEE nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

Puglia: ZERO POSTI

Sardegna:

Sicilia: ZERO POSTI

Toscana:

Umbria:

Veneto:

Chi può presentare la domanda

Possono presentare la domanda i docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno che, avendo preso parte alla suddetta procedura e non essendo risultati rinunciatari, per mancata presentazione dell’istanza o per mancata indicazione di talune sedi, non siano stati destinatari di una proposta di assunzione sulla specifica tipologia di posto di sostegno.

Possono presentare la domanda anche i docenti che sono stati inseriti con riserva a condizione di averla sciolta entro il 2 luglio 2026.

Presentazione della domanda

Possono presentare la domanda, nei tempi sopra indicati, per via telematica, i docenti che intendono partecipare all’assegnazione dei posti rimasti vacanti in territori diversi rispetto alla provincia d’inserimento nelle GPS. A tal fine, nella domanda dovranno indicare:

• La provincia o più province di una medesima regione, diversa da quella in cui risultano inseriti nelle GPS;

• Le tipologie di posto di sostegno per le quali, avendone titolo, intendono partecipare.

Assegnazione della provincia e della sede

Fatta la domanda, gli UST (Uffici Scolastici Territoriali), procedono all’assegnazione delle sedi indicate dai candidati; gli stessi devono, entro 5 giorni, comunicare l’accettazione della sede espressa e assegnata. La mancata accettazione della sede entro il suddetto termine è considerata d’ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall’incarico conferito.

Preclusione a seguito dell’accettazione

Ai candidati che hanno presentato la domanda per partecipare alla procedura della call veloce e che hanno accettato la sede richiesta e assegnata dall’UST di competenza, è interdetta la partecipazione:

• Alla continuità didattica su posto di sostegno;

• Al conferimento di tutte le tipologie di supplenze;

• Alla procedura dell’interpello.

Mancata presentazione della domanda

Ai candidati che non presentano la domanda per partecipare alla procedura per la call veloce, o che non dovessero ricevere l’incarico per le tipologie di posto di sostegno nella provincia richiesta (o nelle province richieste) è consentito partecipare alle procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato, previste dalla normativa vigente.