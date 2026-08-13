Mini-call veloce sostegno, come presentare domanda? Funzioni aperte dal 14 al 19 agosto 2026

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato la procedura straordinaria per il reclutamento dei docenti di sostegno per l’anno scolastico 2026/2027. Con un avviso pubblicato il 5 agosto 2026, la Direzione Generale per il Personale Scolastico ha fornito le istruzioni operative per la partecipazione alla cosiddetta “mini-call veloce”, finalizzata al conferimento di contratti a tempo determinato destinati a trasformarsi in immissioni in ruolo.

La finestra temporale per la presentazione delle istanze è molto stretta: le funzioni telematiche saranno attive dalle ore 14:00 del 14 agosto 2026 fino alle ore 12:00 del 19 agosto 2026. Possono partecipare alla procedura i docenti inseriti nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per i posti di sostegno.

La procedura si avvia a seguito della conclusione delle normali operazioni provinciali di nomina e riguarda i posti rimasti vacanti e disponibili. La normativa vigente ha infatti prorogato fino al 31 dicembre 2026 l’efficacia della disciplina transitoria che permette l’assunzione dei docenti specializzati direttamente dalle GPS.

Come presentare la domanda

Gli aspiranti hanno la possibilità di presentare istanza per una o più province di una medesima regione, a patto che questa sia diversa dalla provincia in cui risultano già inseriti nelle GPS. La mancata presentazione della domanda entro i termini stabiliti è considerata a tutti gli effetti come una rinuncia alla partecipazione.

Le domande devono essere inviate esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale INPA (www.inpa.gov.it). Per l’accesso è necessario essere in possesso delle credenziali digitali SPID, CIE, CNS o eIDAS, oltre all’abilitazione al servizio “Istanze on line”.

Assegnazione e vincoli di accettazione

Una volta concluse le procedure di assegnazione a livello provinciale, gli Uffici Scolastici Regionali (USR) comunicheranno le date per la scelta specifica delle sedi scolastiche.

È fondamentale prestare attenzione alle tempistiche di accettazione: secondo le norme vigenti, il docente individuato deve accettare esplicitamente l’assegnazione entro 5 giorni. In assenza di una conferma entro tale termine, il sistema considererà la posizione come una rinuncia d’ufficio, determinando la decadenza dall’incarico conferito.