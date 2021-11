Come insegnare le dinamiche del giornalismo (anche con i più piccoli) in modo particolarmente accattivante? Un’ipotesi di lavoro incentrata sulla didattica del giornalismo (unita alla didattica del digitale) è la creazione di un mini-sito a carattere giornalistico che raccolga le storie dei bambini e dei ragazzi, in chiave biografica, autobiografica, di reportage, di cronaca, ecc, per farne delle narrazioni condivise. (VAI AL CORSO Mini-siti per costruire un giornalino digitale)

Insomma, un mini sito che dia visibilità e voce ad uno storytelling di classe, occasione di confronto di esperienze, di lavoro di ricerca, di attività cooperative d’analisi e scrittura, di acquisizione e sperimentazione delle competenze e delle dinamiche di una redazione giornalistica.

Quali competenze?

Un progetto dall’elevato valore didattico non solo in termini di sviluppo delle competenze digitali e di scrittura, ma anche dal punto di vista della costruzione di un clima di classe positivo, entro il quale i bambini e i ragazzi possano esprimersi con creatività e spontaneità rafforzando la percezione del sé in contesti di autonomia e in relazione agli altri.

Le dinamiche della redazione giornalistica, infatti, aiutano a costruire il sé attraverso gli altri, mediante processi cooperativi di scambio di informazioni, di orientamento agli obiettivi comuni, di costruzione di notizie condivise.

Il corso

Su questi argomenti il corso Mini-siti per costruire un giornalino digitale, a cura di Giovanna Malusà, in programma dal 1° dicembre.