Miriam Leone fa 40 anni: il padre docente, il film da insegnante e il bullismo a scuola. “Mi chiamavano Elio e Le Storie Tese”

Miriam Leone, celebre attrice catanese, eletta Miss Italia 2008, protagonista di serie tv come “I leoni di Sicilia” e “Miss Fallaci“, compie oggi, 14 aprile, quarant’anni. Approfittando per porgerle i migliori auguri, ricordiamo che l’attrice siciliana ha avuto una brutta esperienza a scuola a causa, ironia della sorte per una reginetta di bellezza, del suo aspetto fisico.

Miriam Leone e il bullismo

Lo ha raccontato lei stessa nel 2021 ai microfoni de Il Corriere della Sera: “Al liceo mi dicevano che ero Elio delle Storie Tese. Oggi è divertente perché ho un’età. Ma perché me la dovrei prendere se sui social mi insulta, per dire, Giuseppino88? La facilità nel criticare il prossimo sono chiacchiere da bar che valgono zero. Le cose cambiano nei giovanissimi, vedo un’accettazione importante della diversità. Ci ho messo una vita ad accettare la mia faccia”.

L’ex Miss Italia veniva vessata a causa delle sue folte sopracciglia, che oggi invece sono diventate un tratto distintivo apprezzato.

Miriam Leone e la scuola

Miriam, figlia di un docente di lettere, dopo aver conseguito la maturità classica si è iscritta alla facoltà di Lettere e filosofia dell’Università degli Studi di Catania, ma ha poi abbandonato gli studi per dedicarsi alla sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Nella commedia “La scuola più bella del mondo” del 2014 Leone ha interpretato il ruolo di una insegnante, una giovane professoressa di inglese.