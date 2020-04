Il Ministero dell’Istruzione ha emanato la nota 450 del 3 aprile 2020 che premette ai docenti del IV ciclo TFA per la specializzazione per la didattica su posti di sostegno in via di conclusione di partecipare alla mobilità a patto che il titolo sia conseguito almeno 5 giorni prima della scadenza di chiusura delle funzioni SIDI (5 giugno 2020)

Sarà poi possibile regolarizzare la domanda trasmettendo gli estremi del titolo, una volta conseguito, al competente Ufficio per l’Ambito Territoriale.