Mobilità 2020, slitta al 29 giugno la pubblicazione dei movimenti dei docenti

Slitta di 3 giorni la scadenza inizialmente fissata per il 26 giugno dall’O.M. sulla mobilità 2020/2021 (Ordinanza Ministeriale 182 del 23 marzo 2020 mobilità personale docente, educativo ed A.T.A. a.s. 2020/21) per la pubblicazione dei movimenti.

È dunque il 29 giugno la nuova data in cui il personale docente interessato conoscerà l’esito della domanda di trasferimento o passaggio di cattedra o di ruolo.

Di conseguenza, anche gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro l’8 giugno.