Mobilità 2021/22, info utili per la presentazione della domanda [VIDEO TUTORIAL]

Nel mese di marzo sarà emanata l’ordinanza ministeriale per la presentazione della domanda di mobilità dei docenti e del personale Ata. Attraverso questo video tutorial diamo qualche utile informazione al riguardo.

Periodo di presentazione della domanda

Si presume che il periodo per la presentazione, in modalità telematica con Istanze OnLine, della domanda di mobilità docenti andrà dalla prima decade o metà di marzo fino alla fine di marzo o al massimo la prima decade di aprile.

Ecco chi potrà presentare l’istanza di mobilità

Tutti i docenti che non abbiano vincoli di permanenza nella scuola di attuale titolarità. Sono, per esempio, bloccati quei docenti che nell’ultimo biennio sono stati traferiti a domanda volontaria in una scuola scelta con preferenza puntuale; Sono anche bloccati, a meno di novità dell’ultima ora, i docenti con il vincolo quinquennale ovvero neoassunti 2020/2021 e coloro che dal FIT (DDG 85/2018) sono entrati in ruolo economicamente e giuridicamente l’1 settembre 2019.

Allegati da presentare per la domanda di mobilità

La documentazione da allegare digitalmente all’istanza di mobilità sono: l’allegato D dell’anzianità del servizio, l’allegato F della continuità del servizio qualora si abbia continuità nella scuola di titolarità, la dichiarazione personale delle esigenze di famiglia, la dichiarazione personale dei titoli culturali ed eventualmente la dichiarazione di precedenza e la relativa documentazione.