Mobilità 2022/23, dal 9 marzo le domande per il personale ATA: ci sarà tempo fino al 25

Mobilità 2022/23, dal 9 marzo le domande per il personale ATA: ci...

Il 9 marzo apriranno le funzioni per il personale ATA per la presentazione delle domande di mobilità per l’a.s. 2022/23. Il termine ultimo, salvo proroghe, è fissato al 25 marzo.

Tutte le scadenze e le modalità di presentazione dell’istanza sono contenute nell’annuale ordinanza sulla mobilità.

Le altre scadenze da ricordare sono:

6 maggio : chiusura degli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero

: chiusura degli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero 27 maggio: pubblicazione degli esiti della mobilità.

Per supportare il personale, il MI ha predisposto una guida:

Le preferenze

Il personale ATA può esprimere al massimo 15 preferenze, da indicare nell’apposita sezione dei moduli-domanda.

Le preferenze possono essere del seguente tipo:

a) istituzione scolastica;

b) distretto;

c) comune;

d) provincia;

e) centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti.

La modulistica

Le autodichiarazioni