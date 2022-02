Mobilità 2022-23, ecco i bollettini ufficiali per esprimere le preferenze

Nella sezione dedicata alla mobilità del sito MI sono stati pubblicati i bollettini delle scuole statali a.s. 2022/23.

Oltre a questi, sono disponibili le tabelle di vicinanza tra province e l’elenco delle diocesi.

Preferenze

Questi elenchi servono per esprimere le preferenze.

Infatti, per i docenti le preferenze esprimibili sono quindici e debbono essere indicate nell’apposita sezione del modulo-domanda.

Le preferenze possono essere del seguente tipo:

a) istituzione scolastica;

b) distretto;

c) comune;

d) provincia.

Le preferenze devono essere espresse indicando dunque l’esatta denominazione riportata negli elenchi ufficiali. La denominazione ufficiale delle predette preferenze, costituita da un codice e da una dizione in chiaro, deve essere comprensiva anche del codice meccanografico. Nel caso in cui vi sia discordanza tra la dizione in chiaro e il codice, prevale il codice. Nel caso, invece, sia stato omesso il codice o indicato un codice non significativo, la preferenza medesima è considerata come non espressa, salvo che non vengano prodotti reclami. Le istituzioni scolastiche sono esprimibili unicamente tramite il codice sede di organico.

Anche per il personale ATA, le preferenze, in numero non superiore a 15, debbono essere indicate nell’apposita sezione dei moduli-domanda.

Le preferenze possono essere del seguente tipo:

a) istituzione scolastica;

b) distretto;

c) comune;

d) provincia;

e) centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti.