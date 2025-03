Mobilità 2025/2026, allegato G per le deroghe è stato corretto dal MIM per un refuso riferito alle indicazioni per le precedenze per assistenza

In un primo momento sul sito del MIM era stato pubblicato un allegato G che non definiva una evidente distinzione tra la deroga di uno stato di disabilità del docente e quello di assistenza del docente nei confronti di un familiare. In buona sostanza l’art.21 e l’art.33 comma 6, riferito allo stato di disabilità del docente, in cui veniva richiesta la residenza del comune, propria del docente in stato di disabilità, si mischiava con l’art.33 comma 5, riferito allo stato di disabilità di un familiare da assistere da parte del docente, dove sarebbe dovuto esserci la residenza del familiare da assistere. Ecco come era un estratto dell’Allegato G, nei primi giorni di compilazione della domanda.

Refuso risolto e nuovo Allegato G

Da qualche ora il MIM ha risolto il refuso dell’Allegato G per la richiesta di deroga al vincolo della mobilità, pubblicando questo nuovo documento:

9-ALLEGATO-G-Dichiarazione-docenti-beneficiari-deroghe-2

Diretta sulla mobilità 2025/2026

Di questo ci occuperemo nel corso dell’appuntamento con la Tecnica Risponde Live di oggi, mercoledì 12 marzo, alle ore 16,00. Ospiti gli esperti di normativa scolastica Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

SEGUI LA DIRETTA