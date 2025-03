Mobilità 2025/2026, come compilare la sezione servizio | VIDEO TUTORIAL

È stata pubblicata, dopo la firma del CCNI mobilità dello scorso 29 gennaio, l’Ordinanza Ministeriale della Mobilità 2025/26.

Al video tutorial il prof Lucio Ficara spiega passo dopo passo come compilare la domanda di mobilità 2025/26. In questa guida, in particolare, si parlerà di come compilare la sezione servizio.

Secondo quanto riporta l’Ordinanza, a partire da oggi, venerdì 7 marzo 2025, sarà possibile presentare la domanda. I termini per la presentazione della domanda sono i seguenti: