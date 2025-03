Mobilità 2025/2026, Ordinanza Ministeriale pubblicata: ecco tutte le date e le scadenze

È stata pubblicata, dopo la firma del CCNI mobilità dello scorso 29 gennaio, l’Ordinanza Ministeriale per la mobilità 2025/26 che la regola.

L’ordinanza ministeriale disciplina le procedure di mobilità per il personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2025/26. Essa definisce i criteri e i termini per le domande di trasferimento e passaggio di ruolo/cattedra, tenendo conto delle nuove disposizioni legislative e contrattuali. Il documento specifica i requisiti, i vincoli temporali e le precedenze per la mobilità, oltre alle modalità di documentazione e valutazione delle domande.

I termini per le operazioni di mobilità del personale docente, educativo e ATA sono specificati nell’articolo 2 del documento. Ecco le date principali:

Personale docente : il termine iniziale per la presentazione delle domande è fissato al 7 marzo 2025 , e il termine ultimo è il 25 marzo 2025 . La pubblicazione dei movimenti è fissata al 23 maggio 2025 .

: il termine iniziale per la presentazione delle domande è fissato al , e il termine ultimo è il . La pubblicazione dei movimenti è fissata al . Personale educativo : il termine iniziale per la presentazione delle domande è il 7 marzo 2025 , e il termine ultimo è il 27 marzo 2025 . La pubblicazione dei movimenti è fissata al 27 maggio 2025 .

: il termine iniziale per la presentazione delle domande è il , e il termine ultimo è il . La pubblicazione dei movimenti è fissata al . Personale ATA: il termine iniziale per la presentazione delle domande è il 14 marzo 2025, e il termine ultimo è il 31 marzo 2025. La pubblicazione dei movimenti è fissata al 3 giugno 2025.

Inoltre, è importante notare che il personale scolastico destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato, successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, può presentare domanda entro 5 giorni dalla nomina, rispettando comunque i termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità. La richiesta di revoca della domanda può essere presentata sino a dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità.

Ricordiamo che è stato firmato lo scorso 29 gennaio il nuovo contratto integrativo sulla mobilità per il triennio 2025/26 – 2027/28. A sottoscrivere il contratto CISL Scuola, Flc CGIL, SNALS Confsal, GILDA Unams e ANIEF.

Sono numerose le novità introdotte, tra cui un ulteriore sviluppo del sistema delle deroghe già previsto nel precedente CCNI.

Tra le più significative, così come evidenziate da CISL Scuola, si segnalano: