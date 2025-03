Mobilità 2025/2026, ecco i tempi di presentazione dell’istanza del prof destinatario di nomina giuridica in ruolo. La revoca entro il 19 aprile.

Nell’Ordinanza Ministeriale sulla mobilità 2025/2026 sono indicati tutti i tempi previsti per la procedura riferita alla mobilità dei docenti, del personale educativo, Ata e docenti di religione cattolica.

Tempi per operazioni mobilità 2025/2026

Come stabilito nell’art.2 dell’OM 36 del 28 febbraio 2025, abbiamo tutti i tempi delle operazioni della mobilità 2025/2026.

Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale docente è fissato al 7 marzo 2025 e il termine ultimo è fissato al 25 marzo 2025.

Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale educativo è fissato al 7 marzo 2025 e il termine ultimo è fissato al 27 marzo 2025. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale ATA è fissato al 14 marzo 2025 e il termine ultimo è fissato al 31 marzo 2025. I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti, definiti secondo i criteri previsti dal CCNI 2025, sono:

a) per il personale docente per tutti i gradi di istruzione il termine ultimo di comunicazione al SIDI dei posti disponibili è il 28 aprile 2025, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità è il 30 aprile 2025 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 23 maggio 2025;

b) per il personale educativo, il termine ultimo di comunicazione al Sidi delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il 30 aprile 2025 e la pubblicazione dei movimenti è

fissata al 27 maggio 2025;

c) per il personale ATA, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di

mobilità e dei posti disponibili è il 12 maggio 2025 e la pubblicazione dei movimenti è

fissata al 3 giugno 2025.

Nomina giuridica per il ruolo

Esistono casi di docenti entrati in ruolo, con nomina giuridica all’1 settembre 2024 e che non hanno una sede definitiva. Esistono anche casi di docenti che entreranno in ruolo in questi giorni e comunque entro il termine ultimo di comunicazione al SIDI. Il personale scolastico destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato, come i casi suddetti, successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, può presentare domanda entro 5 giorni dalla nomina e, comunque, nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità.

La modalità di presentazione della domanda non potrà essere fatta tramite le istanze online, ma utilizzando i modelli di domanda pubblicati sul sito del MIM nella sezione Mobilità e dovranno essere presentate, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all’Ufficio scolastico territorialmente competente per il tramite delle istituzioni scolastiche di servizio entro i termini per la comunicazione al SIDI delle domande per il proprio ruolo.

Revoca della domanda di mobilità

Una volta presentata la domanda di mobilità e scaduti i tempi di presentazione, sarà comunque possibile fare la revoca della domanda o delle domande presentate. La richiesta di revoca della domanda può essere presentata sino a dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità. Nel caso della revoca delle domande di mobilità dei docenti, il termine ultimo per la revoca è fissato entro il 19 aprile 2025. La richiesta di revoca deve essere inviata per il tramite della scuola di servizio o presentata all’Ufficio territorialmente competente, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), ed è presa in considerazione

se presentata sino a dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle

domande di mobilità, come desumibile dal protocollo dell’istituzione scolastica alla quale è stata presentata l’istanza di revoca ovvero dal protocollo dell’ufficio ricevente o dalla ricevuta della PEC.

L’aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o alcune di esse. In tale ultimo caso deve chiaramente indicare le domande per le quali chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento