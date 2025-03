Mobilità 2025/26, come indicare le preferenze per la deroga? Risponde l’esperto

È stata pubblicata, nella giornata di lunedì 3 marzo, dopo la firma del CCNI mobilità dello scorso 29 gennaio, l’Ordinanza Ministeriale per la mobilità 2025/26 che la regola.

Come indicare le preferenze per la deroga?

Alla domanda di un lettore su come indicare le preferenze per la deroga, l’esperto ha risposto: “Esprimere il comune di residenza del genitore prima di indicare qualsiasi altra preferenza per altri comuni o province“.

Secondo quanto riporta l’Ordinanza, ci sono alcune variazioni per quanto riguarda la presentazione delle domande:

I termini per la presentazione della domanda sono i seguenti:

Personale docente La domanda va presentata dal 7 marzo 2025 al 25 marzo 2025. Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 30 aprile 2025. Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 23 maggio 2025.

La domanda va presentata dal 7 marzo 2025 al 25 marzo 2025. Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 30 aprile 2025. Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 23 maggio 2025. Personale educativo La domanda va presentata dal 7 marzo 2025 al 27 marzo 2025. Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi il 30 aprile 2025. Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 27 maggio 2025.

La domanda va presentata dal 7 marzo 2025 al 27 marzo 2025. Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi il 30 aprile 2025. Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 27 maggio 2025. Personale ATA La domanda va presentata dal 14 marzo 2025 al 31 marzo 2025. Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 12 maggio 2025. Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 3 giugno 2025.

La domanda va presentata dal 14 marzo 2025 al 31 marzo 2025. Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 12 maggio 2025. Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 3 giugno 2025. Insegnanti di religione cattolica La domanda va presentata dal 21 marzo 2025 al 17 aprile 2025. Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 30 maggio 2025.

Le altre risposte della diretta

✅ (14:20) Docente di sostegno in ruolo dal 1/9/2022 con retrodatazione giuridica ed economica (1/9/2021). L’A.S. 2021/2022 rientra tra i tre computabili per ottenere il punteggio legato alla continuità?

✅ (14:40) Cortesemente volevo sapere se un anno di pre ruolo prestato presso istituto paritario e’ valutato ai fini del punteggio per mobilità interprovinciale? posso dichiararlo comunque?

✅ (15:50) nella domanda di trasferimento interprovinciale con deroga per genitore ultra65enne devo allegare anche il certificato di residenza del genitore o solo autocertificarlo nelle esigenze di famiglia?

✅ (18:15) cosa occorre compilare come modulistica per fare domanda di rientro nella precedente scuola di titolarità ? A.S. 23/24 perdente posto e trasferito d’ufficio nonostante domanda condizionata

✅ (19:40) Genit.over 65 in provincia di Lecce. Attualmente docente a Monza neoassunta da due anni. Posso dopo il comune di resid.del genitore e le provinc. vicine (Lecce+brindisi) indic. anche prov lombarde no MB?

✅ (21:00) in ruolo sostegno primaria 24/25 da call vel e genitori ultra65, non è possibile sfruttare la mobilità quest’anno ma spero di poter rientrare nell’ass. prov, è così? Possibile sapere differenz

✅ (23:00) Sono docente in ruolo dal 01/09/23 con due anni di servizio pre ruolo nella scuola pubblica (A.S 20/21 e 22/23). Ai fini del punteggio per la mobilità contano tre anni scolastici?

✅ (24:25) ho vinto il PNRR1 e sono stato assegnato ad una scuola con contratto td in attesa di abilitazione. mi sono abilitato però risulto perdente posto per contrazione organico. cosa devo fare?

✅ (28:00) Sono una docente idonea concorso 2020. Ho la 104 di mia madre che tra l’altro vive con me ; tale precedenza mi darebbe la possibilità effettiva di rimanere nel mio paese di residenza?

✅ (34:10) un docente titolare sullo stesso comune dove abitano i genitori di età superiore ai 65 anni su una scuola molto distante e su cattedra esterna può fare domanda di mobilità per avvicinarsi?

✅ (35:40) Ho vinto il concorso straordinario bis 2022-2023, superato l’anno di prova, nell’anno scolastico 2023-24,ed in questo 2024-25, ho usufruito dell’ex art.36.posso fare la domanda di mobilità?

✅ (36:40) sono di ruolo sul sostegno dal 2022 e ora sono all’ottavo mese di gravidanza e ho entrambi i genitori over 65. vorrei fare domanda di mobilità, ma devo richiederla per il bambino o i genitori?

✅ (38:40) Docente di sostegno in ruolo (mini call veloce a.s. 23/24). Usufruisco dei giorni di permesso L.104/92 per mio fratello. I miei genitori non sono invalidi né over 65. Ho diritto alla deroga (punto b)?

✅ (39:55) posso avere una “precedenza” per figlio disabile con residenza in famiglia ma domicilio in altra provincia…posso giustificare l’avvicinamento?

✅ (40:35) Inserita in graduatoria di merito PNRR1 per scorrimento, devo compilare domanda per conoscere sede di titolarità

✅ (41:35) Gli anni di servizio svolti durante il corso della laurea in scienze della formazione valgono?

✅ (42:00) Per quanto riguarda la mobilità interprovinciale, quante province si possono inserire?

✅ (42:30) Mio figlio (minorenne) non è più residente presso di me, posso chiedere lo stesso il trasferimento?

✅ (43:05) l’assegnazione provvisoria e l’utilizzazione si chiedono dopo il superamento anno prova?

✅ (43:45) i ds già chiedono la compilazione delle graduatorie interne ma come? senza avere base normativa definitiva

✅ (45:40) Quali sono gli allegati da presentare per chi deve fare la domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità? Nella domanda occorre indicare la scuola o il comune?

✅ (47:00) docente di ruolo con vincolo triennale (ordinario2020) in maternità. la scadenza della domanda avverrà 1settimana prima del parto. Sarò esclusa per requisito non posseduto?

✅ (47:55) sul sostegno alla primaria dal 2011 di ruolo dal 2014 se faccio domanda di trasferimento il vincolo è di 3 o 5 anni? Poi vorrei fare passaggio di ruolo alle superiori vincolo quale?

✅ (48:55) chi ha la 104 personale art 3comma 1e anche la 104 per il genitore art 3 comma 3 può presentarle entrambe o ne deve presentare solo una