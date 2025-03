Mobilità 2025/26, la deroga genitore over 65 vale anche per chi è assunto tramite mini call? Risponde l’esperto

Mobilità 2025/26, la deroga genitore over 65 vale anche per chi è...

È stata pubblicata, dopo la firma del CCNI mobilità dello scorso 29 gennaio, l’Ordinanza Ministeriale per la mobilità 2025/26 che la regola.

L’ordinanza ministeriale disciplina le procedure di mobilità per il personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2025/26. Essa definisce i criteri e i termini per le domande di trasferimento e passaggio di ruolo/cattedra, tenendo conto delle nuove disposizioni legislative e contrattuali. Il documento specifica i requisiti, i vincoli temporali e le precedenze per la mobilità, oltre alle modalità di documentazione e valutazione delle domande.

Quante domande di mobilità può presentare una stessa persona? Quante preferenze per domanda può indicare? Tutte domande a cui abbiamo dato risposta nel corso della diretta della Tecnica risponde live di martedì 4 marzo alle ore 15,00. Ospite l’esperto di normativa scolastica prof. Lucio Ficara.

La deroga genitore over 65 vale anche per chi è assunto tramite mini call?

Alla domanda di una lettrice che ha chiesto se la deroga genitore over 65 vale anche per chi è assunto tramite mini call, l’esperto ha risposto: “Bisogna capire quando è stata assunta perché se è stato nel 2023/24 può fare domanda anche con deroga. Se è stata assunta nel 2024/25 purtroppo è bloccata dal fatto che se è a tempo determinato deve attendere il contratto per le assegnazioni provvisorie”.

✅ (15:10) GENITORE OVER 65 o figli. Buongiorno, se sono titolare a PIACENZA posso usufruire della deroga genitore over 65 ( o figli piccoli) per chiedere trasferimento in un’altra scuola sempre di PIACENZA?

✅ (18:25) per autocertificare i titoli di studio e culturali e lo stato civile nubile e il legame di parentela devo fare una dichiarazione personale usando altri modelli? sul sito ci sono solo i modelli D e G

✅ (20:20) Dopo aver inserito il comune e province vicine (LE-BRI)dei miei genitori over, se mi assegnassero cattedra in provincia lombarda no mb (dove sono ora da due anni) rischierei annullamento assegnazione?

✅ (22:30) 104 per suocera, figlio convivente non può prendersi cura per motivi di lavoro. basta un autocertificazione del figlio per motivi di lavoro e che non usufruisce 104?

✅ (24:30) sono una docente di sostegno nel mio anno di prova (2024-2025) posso richiedere l’assegnazione provvisoria? premetto sono il caregiver di mia mamma

✅ (26:30) Ho la 104 del mio vicino di casa. Posso fare domanda di mobilità con il vincolo triennale in corso? Ho anche la precedenza? Quali documenti servono?

✅ (27:45) Devo allegare autocertificazione per avvicinamento al coniuge? e se sì dove?

✅ (31:45) Per avere la deroga al vincolo triennale devo inserire tutte le scuole presenti nel comune di residenza del figlio minore di 16 anni o ne basta una, prima di inserire le scuole degli altri Comuni?

✅ (33:15) Assunto a tempo indeterminato nel 2017, non ho ancora fatto l’anno di prova per derogato per assegno di ricerca. Da quello che ho inteso posso fare mobilità territoriale ma non supplenze art 47. CCNL!

✅ (34:20) C’è una precedenza che vale più delle altre? Quanto punteggio valgono gli anni di pre ruolo? Ho fatto 1 anno primaria comune e 5 su sostegno di cui 1 con specializzazione

✅ (37:00) Assunto nell’a.s. 2023/24. Lavoro in Lazio, ho genitore ultra65 in Campania e moglie in Sicilia. Posso presentare domanda con deroga per genitore e scegliere comune genitore e prov della moglie?

✅ (38:10) Assunta per la 1 volta nel 2023/24 da GPS sostegno I fascia (ora a T.I). Quali allegati per trasferimento interprovinciale con deroga genitore invalido civile? Come dichiarare servizio anno di prova?

✅ (40:00) titolare da 10 anni su CDC a047 tipologia posto sostegno. ho preso abilitazione su a026 con percorso da 30 CFU. in questo caso per passare da sostegno su a026 devo fare trasferimento o passag catted?

✅ (40:40) La deroga (genitore over 65) vale anche per chi assunto tramite mini call?

✅ (41:30) assunta TI 21/22 lo scorso anno non ho ritirato la domanda di trasferimento nella scuola y dopo che il mio posto nella scuola x è rientrato. Ora sono vincolata nella scuola y per 3 anni?

✅ (42:00) nel fare mobilità professionale dalla primaria alla secondaria primo grado classe A030 il punteggio di anzianità sarà dimezzato. Ho 10 anni di servizio

✅ (43:45) Entro quale data arriverà l’avviso per i soprannumerari? Prima decade di aprile, dato che gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 30 aprile 2025?

✅ (47:00) Torno sulla questione deroghe e domanda su stesso comune: so di persone che, lo scorso anno, hanno ottenuto trasferimento su stesso comune di titolarità, usufruendo della deroga. Possibile?

✅ (47:40) Con deroga per genitore ultra 65 enne, la prima preferenza ovvero il comune di residenza è sempre obbligatoria anche quando nel comune non ci sono le scuole con classe di concorso di interesse? Nel contratto c’è scritto che il comune di residenza è sempre obbligatorio, alcuni sindacati dicono che si possa indicare in alternativa un comune viciniore.. cosa bisogna fare?

✅ (49:10) Potete fare chiarezza per i vincitori dello straordinario bis 2022/23: sono svincolati e possono fare domanda anche senza deroghe? C’è molta confusione