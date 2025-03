Mobilità 2025/26, si può usufruire della deroga per avere la 104 di una persona non parente? Risponde l’esperta

È stata pubblicata, dopo la firma del CCNI mobilità dello scorso 29 gennaio, l’Ordinanza Ministeriale della Mobilità 2025/26.

Per avere tutti i chiarimenti sulla mobilità, sui casi particolari relativi al personale scolastico, ci siamo occupati nel corso della diretta della Tecnica risponde live di lunedì 10 marzo. Ospite Maria Grazia Frilli del Centro Nazionale Flc Cgil.

Mobilità 2025/26, si può usufruire della deroga per avere la 104 di una persona non parente?

Una lettrice ha chiesto se si può usufruire della deroga per avere la 104 di una persona non parente. Ecco la risposta dell’esperta: “Per le deroghe funzionano tutti i familiari e affini in assistenza a persona con disabilità grave. Non può essere un vicino di casa o un amico; deve essere per forza o un parente (stretto, ascendente, discendente) oppure un affine. Per affini si intendono i suoceri, i cognati, coloro che transitano verso il parente stretto che è il coniuge, il nipote, eccetera. Sono affini e parenti fino al terzo grado, e gli affini fino al secondo grado. Fermo restando che se manca il primo e il secondo grado, si può arrivare al terzo grado. Quindi, la persona non parente deve per forza essere un affine. Dopodiché, se la persona assistita beneficia dei permessi mensili (il contratto non quantifica più i tre giorni, ma richiede che abbia presentato domanda di fruizione dei giorni di permesso nell’anno scolastico in corso), allora il collega ha la deroga”.

Date mobilità 2025/26

Secondo quanto riporta l’Ordinanza, già da venerdì 7 marzo 2025, è possibile presentare la domanda. I termini per la presentazione della domanda sono i seguenti:

Personale docente La domanda va presentata dal 7 marzo 2025 al 25 marzo 2025. Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 30 aprile 2025. Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 23 maggio 2025.

Personale educativo La domanda va presentata dal 7 marzo 2025 al 27 marzo 2025. Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi il 30 aprile 2025. Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 27 maggio 2025.

Personale ATA La domanda va presentata dal 14 marzo 2025 al 31 marzo 2025. Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 12 maggio 2025. Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 3 giugno 2025.

Insegnanti di religione cattolica La domanda va presentata dal 21 marzo 2025 al 17 aprile 2025. Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 30 maggio 2025.

RIVEDI LA DIRETTA

Le risposte della diretta

✅ (08:50) Un mio collega sostiene di poter usufruire della deroga per avere la 104 di una persona a lui non parente. Credo si stia sbagliando! Confermate? La persona da assistere chi può essere?

✅ (10:40) ho svolto un anno di servizio preruolo senza la laurea in Scienze della Formazione Primaria. Vale come punteggio di servizio preruolo? Per il concorso era valido

✅ (11:15) nella mobilità interprovinciale cosa usare come deroga 104 del genitore ( vedova)oppure genitore ultra65? Avendo anche la precedenza quale utilizzare per essere accontentata ?

✅ (12:30) Sono di ruolo e ho abilitazione su altra cdc, quest’anno farò mobilità interprov. Se chiedo per prima opzione il passaggio su cattedra rischio di essere scavalcato sulla mia stessa cdc?

✅ (14:40) Docente di sostegno in ruolo dal 1/9/2022 con retrodatazione giuridica ed economica (1 settembre 2021). L’A.S. 2021/2022 rientra tra i tre valutabili per ottenere il punteggio legato alla continuità?

✅ (16:40) Ho ottenuto per 2024/25 trasferimento provinciale nel mio comune di residenza dove c’è 1 sola scuola. Nella domanda ho indicato solo il comune. ho vincolo qst anno per fare passaggio di cattedra?

✅ (17:45) Algoritmo: mob. interp. se si spunta sia pos. com che sos. come lavora algoritmo? scandagl prima tutte le 15 preferenz su posto comune e poi soste oppure per ciascuna preferenza control entr. le tipo?

✅ (19:20) deroga per 104 suocera, con figlio convivente che per motivi di lavoro non se ne occupa; oltre alla certificazione 104 e allegato G cosa devo allegare?

✅ (21:40) Usufruisco della deroga per genitore over 65. Per mobilità interprovinciale, come prima scelta metto il comune del genitore ma poi posso mettere altre province se nella prima non ci sono cattedre?

✅ (22:15) le sorelle non sono contemplate nelle deroghe? Per l’assegnazione provvisoria ci potranno essere cambiamenti?

✅ (24:10) Pur avendo effettuato 4 anni in una scuola, dopo il trasferimento in altra scuola non sono più utilizzabili per il punteggio per la continuità in una nuova domanda di trasferimento?

✅ (25:10) Assunta su sostegno da minicall nell’a.s. 2023/2024 con vincolo triennale, ottenendo la mobilità mi decade il vincolo della scuola di titolarità?

✅ (26:30) chi è stato assunto a tempo determinato da straordinario bis a.s. 2022/2023, come bisogna indicare nella domanda dell’anzianità di servizio l’anno a tempo determinato?

✅ (27:15) Faccio parte del personale ATA di ruolo e l’anno prossimo il comprensivo per cui lavoro cancellerà la propria denominazione ed i rispettivi plessi verranno assegnati ad altri comprensivi…io che lavoro in uno di questi comprensivi devo produrre la domanda di mobilità presso l’istituto a cui verrò assegnato oppure ci sarà un’assegnazione automatica?

✅ (29:30) Un collega ha avuto la mobilità anno scorso. Entrambi vogliamo andare nella stessa scuola, lui con vincolo chiederà la deroga per il genitore 65 anni. Io non ho il vincolo, non avrò precedenza vero?

✅ (31:20) Potete spiegare se possibile il problema riscontrato nella presentazione della domanda riguardo il sostegno?

✅ (36:15) Lavoro a roma, con moglie residente in un paese provincia di caserta e genitore con 104 in altro paese in provincia di caserta, e figlia da 6 a 18 anni, quanti punti ho? sono collaboratore scolastico. Per avere trasferimento a CASERTA, come faccio ad ottenere maggiore probabilità di essere accontentato? mi spaventa solo che moglie e genitore siano in 2 comuni casertani diversi

✅ (41:00) sono stata assunta in ruolo dal 01/09/24. L’anno di servizio prestato a tempo determinato con retrodatazione giuridica (as 2023/2024), in cui ho svolto l’anno di prova, deve essere dichiarato come anno di ruolo o di preruolo per la mobilità territoriale?

✅ (42:40) per genitori over 65 negli allegati va inserita la certificazione di residenza nel comune di ricongiungimento in copia originale?

✅ (54:00) come vengono calcolati i punti continuità e il bonus continuità considerando l’anno di prova effettuato con inserimento da minicall nell’anno 2023/24?

