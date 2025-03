Mobilità ATA 2025, come compilare la domanda, ALLEGATO D – VIDEO TUTORIAL

Mobilità personale ATA 2025, è possibile inviare la domanda dal 14 al 31 marzo. La domanda va compilata e inoltrata sul portale del Ministero dell’Istruzione, nella sezione dedicata alle Istanze on line. Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 3 giugno 2025.

Una delle novità più importanti per la mobilità del personale Ata è quella di potere fare, con un’unica istanza, sia la domanda provinciale che quella verso altre province, una o più di una, diverse da quella di attuale titolarità.

Al video tutorial, il prof Lucio Ficara spiega passo dopo passo come compilare la domanda e, in particolare, l’allegato D.

Preferenze provinciali e interprovinciali

Il personale A.T.A. può esprimere mediante produzione di un’unica istanza fino a quindici

preferenze indicando le scuole, ovvero un codice sintetico sia per la mobilità provinciale che per quella interprovinciale; in tale ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici di una o più province.

Per fare un esempio specifico, l’assistente amministrativo X titolare a Torino, potrebbe decidere di fare trasferimento in Sicilia mettendo anche i codici sintetici di più province siciliane come Catania, Messina, Palermo e Siracusa, ma scegliendo anche scuole della provincia di Torino dove è titolare. In buona sostanza l’assistente amministrativo X può, in un’unica domanda scegliere delle preferenze di più province e dei codici anche della provincia di attuale titolarità.

Le tre fasi della mobilità ATA

Il movimento dei trasferimenti e dei passaggi si attua in tre distinte fasi:

• I fase comunale: trasferimenti del personale richiedente l’assegnazione nell’ambito del comune di titolarità;

• II fase provinciale: trasferimenti del personale richiedente l’assegnazione a comuni diversi

da quello di titolarità ed appartenenti alla medesima provincia;

• III fase della mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale: trasferimenti a

province diverse da quella di titolarità e passaggi di profilo.

Al video tutorial il prof Lucio Ficara spiega passo dopo passo come compilare la domanda di mobilità ATA 2025/26.

VAI AL TUTORIAL – COME COMPILARE LA DOMANDA