Mobilità dirigenti scolastici 2024, ulteriore proroga: c’è tempo fino al 1° luglio

Con nota del 14 giugno, il Ministero ha fornito le indicazioni relative ai criteri ed alle modalità di conferimento e mutamento di incarico dei dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2024/2025.

Il termine per inoltrare l’istanza di mobilità, inizialmente fissato al 25 giugno, poi prorogato al 28 giugno 2024, è ulteriormente spostato al 1° luglio 2024.

Lo stesso termine dovrà essere osservato in via cautelativa dai dirigenti scolastici che potrebbero rientrare dopo un

periodo trascorso in particolare posizione di stato (comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo o servizio all’estero).

Analogamente entro la medesima data, esclusivamente per il tramite dell’Ufficio Scolastico Regionale di appartenenza, devono essere presentate le domande di mobilità interregionale.

Rimane invece fermo il termine del 3 luglio 2024 per la trasmissione delle domande di mobilità interregionale agli Uffici scolastici regionali di destinazione.

