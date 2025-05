Mobilità docenti 2025/2026: in arrivo gi esiti dei trasferimenti

L’O.M. 36 del 28 febbraio 2025 ha indicato la data del 23 maggio 2025 per la pubblicazione dei movimenti del personale docente nel sito dell’UST (Ufficio Scolastico Territoriale) cui è stata presentata la domanda.

Comunicazione agli interessati

L’UST comunica agli interessati, il trasferimento o il passaggio di cattedra o ad altro ruolo, attraverso l’invio di una mail all’indirizzo di posta elettronica inserito nel portale Istanze on line.

Vincolo triennale

L’O.M. 36 del 28 febbraio 2025 nel disciplinare la mobilità del personale docente, ha disposto che il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale sia professionale, avendo richiesto una puntuale istituzione scolastica, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo.

Non è possibile rinunciare alla mobilità

Per chi ha ottenuto il trasferimento, su una delle sede richieste, non è ammessa la rinuncia, del trasferimento concesso; tranne che si verifichino le seguenti condizioni:

• Sopravvenuti gravi motivi debitamente comprovati;

• Rimasto vacante il posto di provenienza;

• La rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto.

Accettazione della rinuncia

Qualora dovesse verificarsi l’accettazione della rinuncia, il posto reso disponibile dal rinunciatario non influirebbe sui trasferimenti già effettuati e non comporterebbe il rifacimento degli stessi.

Pubblicazione dei trasferimenti

L’elenco di chi ha ottenuto il trasferimento o il passaggio è pubblicato sul sito istituzionale dell’ UST (Ufficio Scolastico Territoriale) di destinazione, nel rispetto della privacy, con l’indicazione, a fianco di ogni nominativo,

• Della scuola di destinazione,

• Della tipologia di posto richiesto,

• Del punteggio complessivo,

• Delle eventuali precedenze,

Contemporaneamente alla pubblicazione degli elenchi sarà data comunicazione :

• All’istituzione scolastica di provenienza;

• All’istituzione scolastica di destinazione;

• Alla competente ragioneria territoriale dello Stato.

Assunzione in servizio

I docenti trasferiti devono assumere servizio nella sede assegnata dall’inizio dell’anno scolastico e i dirigenti scolastici dovranno comunicare l’avvenuta assunzione di servizio:

• All’U.S.T. (Ufficio Scolastico Territoriale) competente;

• Alla competente ragioneria territoriale dello Stato.

Personale non trasferito

Al personale che non ha ottenuto il trasferimento, è data comunicazione per posta elettronica all’indirizzo inserito all’atto della registrazione nel portale Istanze on line; detto personale potrà consultare, attraverso l’apposita funzione resa disponibile su Istanze on line, l’esito della propria domanda.