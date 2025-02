Mobilità docenti 2025, deroghe e genitori over 65: come funziona – DIRETTA ore 16,00

Mobilità docenti 2025, deroghe e genitori over 65: come funziona – DIRETTA...

L’Ipotesi CCNI Mobilità 2025/26 – 2027/28 delinea le regole per i trasferimenti e i passaggi di ruolo del personale docente, educativo e ATA. Introduce novità come deroghe ai vincoli per figli minori e genitori anziani, e tutele per donne vittime di violenza.

Ma come funziona il sistema delle deroghe? E la questione dei genitori over 65 per chi vale? Tutti aspetti che tratteremo nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, martedì 11 febbraio alle ore 16,00. Ospite il vice coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti Simone Craparo. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

SEGUI E PARTECIPA ALLA DIRETTA