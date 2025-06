Mobilità docenti 2025, i dati per grado d’istruzione per una prima previsione di massima per l’anno prossimo – TABELLE

Mobilità docenti 2025, i dati per grado d’istruzione per una prima previsione...

Il 23 maggio scorso sono stati pubblicati gli esiti della mobilità del personale docente per l’a.s. 2025/26. Nei diversi ordini e grado (infanzia, primaria e scuola secondaria) nelle tre fasi delle operazioni, secondo i dati di Gilda degli Insegnanti Benevento, sono stati soddisfatti 72.177 docenti, di cui 40.339 a domanda, 2.709 a domanda condizionata, 21.100 d’ufficio, 1.509 passaggi di cattedra e 6.460 passaggi di ruolo.

Mobilità docenti, tutti i dati

Utilizzando i dati ministeriali sulla mobilità il sindacato in questione ha realizzato alcune tabelle nelle quali sono stati riportati, per ciascuna provincia, il tipo di movimento ottenuto (territoriale o professionale), la tipologia di posto o classe di concorso, il numero dei docenti soddisfatti, con la tipologia di precedenza inserita e il punteggio minimo.

C’è da precisare che se nella riga corrispondente al movimento ottenuto non compare la precedenza, vuol dire che i docenti sono stati trasferiti solo in base al punteggio (movimento a domanda). Inoltre, l’esame approfondito della tabelle può fornire molte informazioni e consentire di fare una previsione “di massima” per quanti vorranno fare domanda di mobilità il prossimo anno scolastico.

