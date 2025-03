Mobilità docenti, il preruolo per chi ha fatto supplenze fino al termine delle attività didattiche si deve considerare sempre 4 punti per anno?

Di tutte le ultime novità sulla mobilità, dei chiarimenti e dei dubbi di chi deve fare domanda, ci siamo occupati nel corso della diretta della Tecnica risponde live di giovedì 20 marzo insieme ai nostri esperti di normativa scolastica, proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo.

Gli anni di preruolo, per chi ha fatto supplenze fino al termine delle attività didattiche, devono considerare sempre quattro punti per anno?

Durante la diretta, una lettrice ha chiesto se gli anni di preruolo, per chi ha fatto supplenze fino al termine delle attività didattiche, devono considerare sempre quattro punti per anno. Il nostro esperto ha risposto: “No, non sempre quattro punti per anno. Solo se il preruolo è stato prestato nello stesso grado di istruzione dell’attuale titolarità si ha diritto a quel punteggio. Se il preruolo è in un grado diverso, il punteggio viene ridotto. Ad esempio, se si è titolari alle superiori e il preruolo è alle medie, vale metà del punteggio (tre punti per anno). Se il preruolo è nella primaria, vale tre punti per i primi 4 anni e due punti per gli anni successivi”.

Le domande della diretta

✅ (00:00) INTRODUZIONE

✅ (21:00) potreste fare chiarezza sulla possibilità per i docenti vincolati ma con deroga (genitore o figli) di fare mobilità nello stesso comune di residenza del genitore con scelta scuole del comune?

✅ (24:50) Ho chiamato il mio ufficio provinciale spiegando la mia situazione e di voler fare mobilità su una singola scuola del mio comune e mi hanno detto sì, ma dato i pareri discordanti vivo nell’angoscia. Nel caso in cui la domanda non dovesse essere accettata e dato che la deroga non pone limiti e non ci vieta per iscritto la mobilità, possono esserci gli estremi per fare ricorso?

✅ (25:50) Se nelle preferenze inserisco una scuola e poi solo comuni, scegliendo anche COE diversi comuni, l’algoritmo controlla prima se ci sono COI disponibili in tutte le preferenze e solo dopo le COE?

✅ (26:50) se si ottiene il passaggio di cattedra nella scuola di titolarita’ si ha il vincolo triennale a prescindere se si ottiene su scelta sintetica o puntuale?

✅ (27:45) il punteggio di servizio in piccole isole inserito nell allegato D nella domanda va messo come doppio nel primo punto…es: 1 anno all’isola metto 2 altrimenti il punteggio non risulta

✅ (28:55) Posso chiedere trasferimento con deroga nel comune di residenza del genitore over 65 dalla scuola di titolarità situata in un comune diverso ma della stessa provincia?

✅ (29:10) se il comune di residenza dei miei genitori non compare nell’ elenco disponibili in piattaforma, cosa bisogna mettere?

✅ (29:50) Non riesco a fare domanda di passaggio di ruolo da ITP Sostegno a Laureato Sostegno senza abilitazione

✅ (32:15) i modelli in allegato si possono compilare a mano o vanno digitali?

✅ (32:50) Perchè nel modulo sono sparite le voci dalla 19 alla 22?

✅ (33:55) chiedo mobilità sia su posto comune che sostegno.ho ruolo sul sostegno senza vincolo e abilitato anche su materia, la domanda è solo quella sul trasferimento cioè una non ho vincolo, tra il comune di ricongiungimento al figlio in una provincia e la precedenza personale in un altra provincia come funziona?

✅ (36:30) Trasferito d’ufficio per soprann. presento domanda per rientro, se nella scuola prec. titolarità ci fosse una coe devo flaggare pure io coe? Oltre allegati D ed F devo presentare altro?

✅ (38:00) potreste fare una panoramica sulla mobilità d’ufficio

✅ (42:30) Gli anni di preruolo come si calcola? Per chi ha fatto supplenze fino al termine delle attività didattiche deve considerare sempre 4 punti per anno?

✅ (43:40) Sono docente da 5 anni sul sostegno admm, l’anno scorso ho fatto l’anno di prova, quest’anno posso far la mobilità o ho l’obbligo dei tre anni nella stessa scuola dove ho concluso l’anno di prova sul sostegno?

✅ (45:05) Sono titolare su sostegno e vorrei cambiare classe di concorso di assunzione. L’eventuale passaggio di cattedra interprovinciale su posto di sostegno anziché su posto normale comporta di nuovo l’inizio del vincolo quinquennale su sostegno?

✅ (45:40) Prima di pubblicare la graduatoria interna, la mia scuola che verrà dimensionata mi ha fatto firmare e scegliere tra il trasferimento nell’altra scuola o che presento la domanda di soprannumerarietà, so che la soprannumerarietà si dichiara solo dopo l’uscita della graduatoria. È corretto che mi abbiano fatto firmare prima? Questa procedura può avere conseguenze?

✅ (47:30) nell’allegato D quando dobbiamo specificare il preruolo, dobbiamo inserire anche il preruolo in altre classi di concorso? Es: sono di ruolo inglese medie ma ho prestato servizio alla secondaria di primo grado

✅ (48:00) CS neo immesso in ruolo; non avendo 104 e chiedendo solo ricongiungimento familiare, devo compilare solamente l’allegato D?

✅ (49:00) C.S. neo assunto in ruolo e coniugato, devo compilare soltanto l’allegato D? Ho genitori ultra 65enni, che non hanno 104 e non hanno bisogno di assistenza, posso dichiararli per avere anche la deroga?

✅ (50:00) Se ottengo una scuola con scelta puntuale, l’anno successivo posso chiedere trasferimento con deroga nel comune di residenza del genitore over 65 della stessa provincia?