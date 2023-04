Mobilità neoimmessi in ruolo 2022-2023, ruolo da GPS sostegno I fascia, accesso al TFA sostegno e novità per gli inseriti in GPS con titolo estero nel DL del 22 aprile 2023

Tante le novità tecniche che sono state introdotte dal decreto legge n.44 del 22 aprile 2023 per la scuola. È utile specificare che il 22 aprile 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge riguardante disposizioni

urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. Il decreto legge

dovrà essere convertito in legge entro il 20 giugno 2023. Diverse e di notevole importanza le novità del settore scuola.

Mobilità libera per i docenti neoimmessi in ruolo

Sul vincolo triennale introdotto dal decreto legge n.36 del 30 aprile 2022 è stata operata una deroga che consentirà la mobilità dei docenti neoimmessi in ruolo nel 2022/2023 e con contratto a tempo indeterminato. Quindi la novità immediata è che gli Uffici Scolastici provinciali potrannno procedere con la convalida delle domandedi trasferimento per l’anno scolastico 2023/24 presentate dai docenti assunti in ruolo dall’1/9/2022.

Docenti in ruolo da I fascia GPS sostegno e dal Call veloce

Per le immissioni in ruolo del 2023/24, dopo la fase ordinaria delle assunzioni in ruolo sui posti di sostegno, ovvero il 50% dei posti da concorso e l’atro 50% assegnato alle GaE, si potrà procedere sui posti residui scorrendo la prima fascia delle GPS sostegno ed eventualmente gli elenchi aggiuntivi che si costituiranno immediatamente dopo il 4 luglio 2023, data ultima per lo scioglimento delle riserve per chi ha fatto domanda negli elenchi aggiuntivi. Il ruolo da GPS sostegno o elenchi aggiuntivi sarà disposto tramite un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo.

Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono il percorso annuale di formazione e prova. In caso di positiva valutazione delle prove il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo nell’a.s. 2024/25, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. A tali docenti si applicherà il vincolo triennale, tranne le eccezioni previste dalla norma, sulla mobilità a decorrere dall’a.s. 2023/24.

Dopo le assunzioni fatte da GPS I fascia sostegno ed elenchi aggiuntivi, verrà riproposta la Call veloce. I posti di sostegno ancora vacanti dopo la procedura straordinaria di scorrimento delle GPS sostegno prima fascia ed elenchi aggiuntivi, possono essere coperti da aspiranti inseriti nelle GPS di I fascia sostegno ed elenchi aggiuntivi di altre province attraverso la c.d. procedura volontaria “a chiamata”. In buona sostanza verrà aperta l’area telematica per presentare domanda per una provincia o regione diversa da quella di collocamento attuale.

Accesso al TFA sostegno senza prova selettiva

Sino al 31/12/2024 accederanno direttamente ai percorsi di specializzazione su sostegn, senza sostenere i test preselettivi tutti gli aspiranti che hanno svolto tre anni di servizio negli ultimi cinque e che siano in possesso del titolo di studio valido, anche se non siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento.

Abrogazione della norma di cancellazione dalle graduatorie

È abrogato il comma 3bis dell’art. 399 del T.U. 297/94 che prevedeva che all’atto del superamento dell’anno di prova il docente è cancellato da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

Soluzione per i docenti con titolo estero non riconosciuto

I docenti inseriti in I fascia GPS con riserva per mancato riconoscimento del titolo estero, saranno disposti in coda alla prima fascia compresi gli elenchi aggiuntivi. Sono comunque esclusi dai contratti a tempo determinato finalizzati al ruolo dalle GPS di I fascia sostegno almeno fino all’anno scolastico successivo all’avvenuto scioglimento della riserva.