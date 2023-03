Mobilità scuola 2023/24, la circolare di trasmissione delle ordinanze ministeriali e del CCNI [PDF]

In data 2 marzo il MIM ha pubblicato la circolare con la quale trasmette le due ordinanze sulla mobilità 2023/2024 (una per il personale docente, educativo e ATA ed una per i docenti di religione cattolica) e il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 sottoscritto il giorno 18 maggio 2022.

Ricordiamo anche che il Ministero ha aperto un’apposita funzione dedicata alla mobilità, raggiungibile a questo link.

Scadenze e modalità

La circolare riepiloga i contenuti delle due ordinanze, riportando le scadenze che dovranno essere rispettate:

La circolare contiene anche una sintesi delle principali indicazioni recate dalle due ordinanze, comprese le modalità di accesso ad Istanze on-line.

Vincolo triennale

Viene inoltre ribadita, per il personale docente, la permanenza del vincolo triennale: i docenti di ogni ordine e grado di scuola, assunti con contratto a tempo indeterminato, a decorrere dall’a.s. 2022/2023, restano presso l’istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova. Il vincolo triennale non si applica nei casi di sovrannumero o esubero o nei casi previsti dall’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso.

Invece, i docenti nominati a tempo determinato nell’anno scolastico 2021/2022 in base alla procedura di cui all’articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal medesimo anno scolastico, non sono assoggettati al vincolo triennale.

Inoltre, nelle more dell’adozione di un chiarimento legislativo dell’art. 13, comma 5, del D.lgs n. 59/2017, limitatamente all’a.s. 2023/24, i docenti immessi in ruolo nell’a.s. 2022/23 possono presentare domanda per la partecipazione alla procedura di mobilità.

