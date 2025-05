Molestie su un’alunna davanti ai colleghi che non intervengono: docente arrestato, provvedimenti anche per gli altri

Un insegnante di Civitavecchia è accusato di aver abusato di una studentessa durante una gita scolastica, mentre altri tre colleghi non sarebbero intervenuti. In seguito alla denuncia presentata dalla ragazza, il gip ha accolto la richiesta di misure cautelari nei confronti dei quattro docenti, come sollecitato anche dalla procura. Lo riporta Open. La notizia è in aggiornamento.

Il professore accusato di molestie è finito agli arresti domiciliari, mentre per i tre colleghi è stato disposto l’obbligo di dimora. I quattro sono indagati a vario titolo di violenza sessuale su minore e di induzione indebita a dare o promettere utilità.

Le molestie a scuola

Le indagini della procura di Civitavecchia sono scattate lo scorso gennaio, quando una ragazza ha denunciato di aver subito molestie da parte di un professore della sua scuola. Altre sei studentesse avrebbero riferito condotte analoghe da parte dell’uomo. Gli abusi, stando a quanto si apprende, sarebbero avvenuti all’interno di un istituto superiore, dove l’insegnante si sarebbe improvvisato istruttore di arti marziali. Gli altri tre docenti sono accusati di non essere intervenuti mentre il collega molestava una studentessa nel corso di una gita scolastica.