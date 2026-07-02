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02.07.2026

Mondiali 2026, il CT dell’Inghilterra ai genitori: i ragazzi restino svegli per la partita. Niente scuola? Scrivete una giustificazione

Redazione
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Rimanere svegli fino all’alba per vedere la partita, e pazienza se l’indomani salta la scuola. Non è il programma di un gruppo di adolescenti un po’ “movimentati”, ma il suggerimento riservato ai genitori da Thomas Tuchel, commissario tecnico della nazionale inglese, attualmente impegnata negli ottavi di finale dei Mondiali che si disputano tra Stati Uniti, Messico e Canada.

“Scrivete una giustificazione per non andare a scuola e lasciate che guardino la partita”, ha detto Tuchel, citato da La Repubblica. “Ci sono tante cose da fare a scuola, ma i Mondiali si tengono ogni quattro anni“. Il CT ha aggiunto che il prossimo match sarà estremamente importante per la squadra. “Tra quattro giorni ci sarà una partita importantissima e abbiamo bisogno del sostegno di tutti“.

Soprattutto dei bambini, ha soggiunto Tuchel, che non ha nascosto le preoccupazioni sul luogo della partita, lo stadio “Azteca” di Città del Messico, a oltre duemila metri sul livello del mare. “L’altitudine sarà un grosso svantaggio”, ha detto, “perché non possiamo adattarci fisicamente ad essa. Ci vuole troppo tempo. Abbiamo solo tre giorni tra una partita e l’altra. È fisicamente impossibile adattarsi“.

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