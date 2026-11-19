Si è spento a 91 anni Corrado Augias, giornalista, scrittore e conduttore televisivo italiano, firma di punta della carta stampata e volto noto del piccolo schermo. Nato a Roma il 26 gennaio 1935, era entrato in Rai nel 1960 come funzionario, e nel 1969 era iscritto all’Ordine dei Giornalisti. A lungo corrispondente da Parigi e New York, nel 1975 era tornato nella Grande Mela come inviato del La Repubblica. Deputato europeo dal 1994 al 1999 nella fila del Partito Socialista Europeo, a partire dal Duemila aveva curato una seguitissima rubrica dei lettori per il quotidiano diretto da Eugenio Scalfari.

I romanzi gialli e i saggi d’inchiesta

All’attività giornalistica, sin dai primi anni Ottanta Augias aveva affiancato quella di scrittore. Giallista di successo, aveva pubblicato una trilogia (1981-1985) con protagonista Giovanni Sperelli, personaggio di fantasia fratello del dannunziano Andrea. Negli anni successivi aveva proseguito con i romanzi (talvolta firmati a quattro mani con la moglie Daniela Pasti) prima di dedicarsi alla saggistica, spesso a tema storico (con una serie dedicata ai “segreti” delle grandi capitali, pubblicata tra il 1996 e il 2005) o religioso (con le inchieste su Gesù, Maria e altri personaggi del cristianesimo, uscite tra il 2007-2015).

I successi in tv e il programma della maturità

Dopo gli esordi come funzionario della Rai, il giornalista non aveva mai lasciato la televisione, misurandosi con la conduzione e conquistando un’ampia fascia di pubblico con il suo stile sobrio e misurato. Tra i suoi programmi di successo si ricordano “Telefono giallo” (Rai Tre, 1987-1992), “Domino” (Telemontecarlo, 1994), “Le Storie – Diario Italiano” (Rai Tre, 2003-2013), “Quante storie” (Rai Tre, 2016-2019) e “La Torre di Babele” (2023-2026). Quest’ultima trasmissione, insieme a ospitate in programmi televisivi di varie reti – era stata portata avanti fino a poche settimane prima della scomparsa.

I ricordi della scuola e quel prof. importante

Da sempre interessato alla scuola e alla didattica – a cui aveva dedicato numerosi articoli e interventi pubblici, anche in età molto avanzata – Augias aveva raccontato i suoi trascorsi sui banchi nel 2025, nel corso della trasmissione “In altre parole”, condotta da Massimo Gramellini su La7. “Ho frequentato il collegio cattolico Santa Maria, in viale Manzoni, a Roma”, aveva detto il giornalista. “Il nostro professore di italiano si chiamava Durante, e ha avuto un’importanza grande nella mia vita, perché mi ha raccontato la letteratura italiana in modo tale da influenzare il prosieguo, anche dopo il liceo”.

Il ricordo del compagno bravo in latino

Nel corso della puntata, dialogando con il cantautore Roberto Vecchioni, Augias si era soffermato anche sullo “stile” degli studenti degli anni Cinquanta. “La maggior parte degli alunni era vestita con giacca e cravatta, come ragazzi di buona famiglia, bene educati, una cosa inimmaginabile oggi in una classe di liceo”. Un commento, infine, era stato dedicato a un “collega” di studi particolarmente dotato nelle materie classiche. “Vorrei segnalare un compagno di classe che si chiamava Imperatori, che traduceva le versioni dal latino ciceroniano e dal latino della decadenza. Non so che fine abbia fatto”.