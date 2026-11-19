Alla vigilia dello sciopero generale, la dirigente del liceo scientifico Bottoni interviene con un messaggio su Facebook rivolto ai docenti. Il bersaglio non sono gli studenti in protesta, ma i professori che continuano ad assegnare compiti e scadenze sul registro elettronico.

Il monito ai professori

“In questo caso è più facile essere solidali con gli studenti che con i docenti”, dice la preside. Nel messaggio contesta “con amarezza” chi sceglie di ignorare la realtà, pretendendo che tutto scorra “come nulla fosse”, e chi si rifugia in un rigorismo burocratico digitale. Per lei equivale ad abdicare al ruolo di educare e ascoltare. A stupirla è l’età dei colleghi in questione, tra i 35 e i 45 anni: “Sembra ci sia una sorta di buco generazionale”. Quanto ai compiti, osserva: “Loro non sono in vacanza, stanno occupando la scuola”.

Sette scuole occupate

L’istituto è occupato dal 16 novembre, come altre sei scuole cittadine. A queste si aggiunge l’occupazione-lampo della succursale di un alberghiero, restituita dopo il dialogo con il preside. Le giornate si svolgono tra assemblee, dibattiti e laboratori autogestiti. Domani mattina gli studenti lasceranno gli edifici dopo averli puliti, ma venerdì si uniranno al corteo dello sciopero generale: probabile il ritorno alla normalità solo lunedì.

Dialogo senza muri

La dirigente aveva già appoggiato le motivazioni dei ragazzi, pur ricordando che l’occupazione interrompe un pubblico servizio: “Voi rivendicate una scuola che sia comunità critica, spazio di emancipazione, presidio antifascista e laboratorio di pace”. Si distanzia così dai presidi più duri: non bisogna fare muro, “altrimenti si ottiene solo altra violenza”. La situazione è tranquilla e ogni sera la preside lascia la scuola verso mezzanotte, invitando i ragazzi rimasti in cortile ad “andare a nanna”: “Bisogna ascoltarli e stargli accanto”.