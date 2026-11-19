La proposta di sugli e-book scolastici, che impone agli editori di offrire i libri scolastici e universitari in formato digitale al 50% del prezzo della versione cartacea, “è un emendamento di Fratelli d’Italia al decreto Scuola, che sarà votato oggi pomeriggio al Senato”. Lo ha affermato ieri, 18 novembre, Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di FdI, come riporta Ansa. La votazione, però, è stata posticipata nella mattinata di oggi, 19 novembre.

L’emendamento al Dl Scuola, come riporta La Repubblica, è stato presentato da Fratelli D’Italia. A mettersi di traverso è Forza Italia, pronta a bocciare la misura. Poco gradita, si vocifera, alla famiglia Berlusconi che accidentalmente ha tra le sue proprietà la Mondadori.

La norma, confermano da più fonti, nasce su input diretto della presidente del Consiglio, che l’avrebbe difesa strenuamente. Questo il messaggio consegnato agli alleati: l’emendamento ci sarà, se avete il coraggio, bocciatelo. Per ammorbidire l’eventuale incidente, il Governo non darà un parere e si rimetterà all’aula. Così, se il testo a prima firma delle senatrici di FdI Bucalo e Fallucchi dovesse essere affossato, tecnicamente non si potrebbe addebitare all’esecutivo.

Come riporta SkyTg24, la maggioranza è andata sotto in commissione bilancio del Senato sull’emendamento sui libri digitali presentato da FdI al decreto scuola. Con 12 no e 11 sì, la commissione ha dato parere contrario, perché FI ha votato con le opposizioni. Il Governo aveva dato il nulla osta sui profili economici all’emendamento.

Il siparietto

Come riporta Il Corriere della Sera, in aula Luca Pirondini del M5S e Francesco Verducci del Pd hanno stigmatizzato l’assenza del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara: “Stiamo votando un decreto scuola che ha carattere d’urgenza e il ministro non è in quest’aula. Sospendiamo i lavori finché non arriva”. Il presidente del Senato Ignazio La Russa, che sta conducendo i lavori tra le tensioni, ribatte alle proteste delle opposizioni, con una battuta: “Vabbè, ora lo costringo”.

La voce delle opposizioni

Le opposizioni sono contro il testo di FdI: per il dem Francesco Boccia la misura meloniana nasconde infatti un intento punitivo verso “un’intera filiera produttiva”. Il sospetto: “Non vorremmo fosse una resa dei conti dopo il manuale di storia di Laterza sgradito alla destra”. Per la 5s Barbara Floridia è surreale che FdI si intesti una battaglia per il diritto allo studio mentre “il dl Scuola esclude oltre 700.000 ragazzi dal bonus libri”. “Si sono impantanati su un emendamento”, pungola Peppe De Cristofaro di Avs. Oltretutto, rilancia Raffaella Paita di Iv. “senza che nessuno si prendesse la briga di confrontarsi con gli editori”.

Libri di testo, salta lo sconto del 50% nella Manovra 2027?

La norma sui libri di testo digitali stampabili a metà prezzo è uscita dalla Manovra ma è stata inserita nel decreto scuola. Un’Ansa del 4 novembre aveva riferito infatti che la commissione Bilancio della Camera ha chiesto lo stralcio dell’articolo 105 per ragioni di carattere ordinamentale. Si tratta di un rilievo sull’ammissibilità della disposizione nella manovra che non entra nel merito del giudizio sulla sua utilità ma che ha comunque l’effetto di rimuovere la norma.

Su Tecnica della Scuola avevamo presentato la proposta, evidenziando le difficoltà di garantire una sola copia cartacea, e poi discusso le obiezioni degli editori: costi della stampa, diritto d’autore e conseguenze sulla filiera. AIE e librai avevano espresso soddisfazione.

Frassinetti: “Libri di testo digitali? Norma stralciata, la ripresenteremo”

A dire la sua, ai microfoni di Rai Radio 1, all’interno della puntata del programma Radio anch’io era stata sempre Frassinetti: “Intanto la norma sull’editoria scolastica è stata stralciata dalla Commissione Bilancio della Camera. Non c’è una motivazione politica. Questa è una misura che FdI porta avanti per supportare il diritto allo studio. Abbiamo tutte le possibilità per ripresentarla, la Legge di Bilancio ha le sue regole tecniche, noi la ripresenteremo in altre forme”.

Floridia: “La situazione è grave, ma non seria”

“Se sulla questione dei libri digitali interviene pure Arianna Meloni, si vede che la situazione è grave, ma non seria”, è intervenuta la senatrice M5S Barbara Floridia. “Pare che FI sia contraria all’emendamento, quindi c’è fibrillazione. Niente di nuovo: nella maggioranza fanno finta di litigare, poi troveranno una quadra perché restare imbullonati alle poltrone prevale sempre su tutto. Detto questo, è surreale leggere la sorella di Giorgia parlare di ‘una battaglia di civilta’ per garantire il diritto allo studio e ‘far risparmiare alle famiglie’: ma lo sa che proprio il decreto Scuola esclude oltre 700mila ragazzi dal bonus libri?

“Ci risparmino questo teatrino indegno”

“Ma se lo ricorda che sono 4 anni e 5 manovre che il governo guidato da sua sorella non fa nulla per contrastare il caro-libri, lasciando le famiglie in balia di un salasso ogni settembre?”, prosegue Floridia. “Ora cosa è cambiato? Vogliono regolare qualche conto con le case editrici? Ci risparmino questo teatrino indegno. Se vogliono fare qualcosa di buono riestendano il bonus libri e ripristinino le ore di italiano tagliate negli istituti tecnici”, conclude la senatrice. “Cara Arianna, perchè non intervieni su questo?”.