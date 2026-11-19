La proposta di sugli e-book scolastici, che impone agli editori di offrire i libri scolastici e universitari in formato digitale al 50% del prezzo della versione cartacea, “è un emendamento di Fratelli d’Italia al decreto Scuola, che sarà votato oggi pomeriggio al Senato”. Lo ha affermato ieri, 18 novembre, Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di FdI, come riporta Ansa. La votazione, però, è stata posticipata nella mattinata di oggi, 19 novembre.

L’emendamento al Dl Scuola, come riporta La Repubblica, è stato presentato da Fratelli D’Italia. A mettersi di traverso è Forza Italia, pronta a bocciare la misura. Poco gradita, si vocifera, alla famiglia Berlusconi che accidentalmente ha tra le sue proprietà la Mondadori.

La norma, confermano da più fonti, nasce su input diretto della presidente del Consiglio, che l’avrebbe difesa strenuamente. Questo il messaggio consegnato agli alleati: l’emendamento ci sarà, se avete il coraggio, bocciatelo. Per ammorbidire l’eventuale incidente, il Governo non darà un parere e si rimetterà all’aula. Così, se il testo a prima firma delle senatrici di FdI Bucalo e Fallucchi dovesse essere affossato, tecnicamente non si potrebbe addebitare all’esecutivo.

Come riporta SkyTg24, la maggioranza è andata sotto in commissione bilancio del Senato sull’emendamento sui libri digitali presentato da FdI al decreto scuola. Con 12 no e 11 sì, la commissione ha dato parere contrario, perché FI ha votato con le opposizioni. Il Governo aveva dato il nulla osta sui profili economici all’emendamento.

La voce delle opposizioni

Le opposizioni sono contro il testo di FdI: per il dem Francesco Boccia la misura meloniana nasconde infatti un intento punitivo verso “un’intera filiera produttiva”. Il sospetto: “Non vorremmo fosse una resa dei conti dopo il manuale di storia di Laterza sgradito alla destra”. Per la 5s Barbara Floridia è surreale che FdI si intesti una battaglia per il diritto allo studio mentre “il dl Scuola esclude oltre 700.000 ragazzi dal bonus libri”. “Si sono impantanati su un emendamento”, pungola Peppe De Cristofaro di Avs. Oltretutto, rilancia Raffaella Paita di Iv. “senza che nessuno si prendesse la briga di confrontarsi con gli editori”.

Libri di testo, saltato lo sconto del 50% nella Manovra 2027

La norma sui libri di testo digitali stampabili a metà prezzo è uscita dalla Manovra ma è stata inserita nel decreto scuola. Un’Ansa del 4 novembre aveva riferito infatti che la commissione Bilancio della Camera ha chiesto lo stralcio dell’articolo 105 per ragioni di carattere ordinamentale. Si tratta di un rilievo sull’ammissibilità della disposizione nella manovra che non entra nel merito del giudizio sulla sua utilità ma che ha comunque l’effetto di rimuovere la norma.

Su Tecnica della Scuola avevamo presentato la proposta, evidenziando le difficoltà di garantire una sola copia cartacea, e poi discusso le obiezioni degli editori: costi della stampa, diritto d’autore e conseguenze sulla filiera. AIE e librai avevano espresso soddisfazione.