Musica in classe anche se il docente non ha competenze specifiche, Morandi (Indire) a Didacta: gli studenti diventano compositori

Dal 22 ottobre e fino al 24, ha luogo lo spin off di Fiera Didacta, l’edizione Trentino. L’evento si tiene a Riva Del Garda.

Marco Morandi, ricercatore presso INDIRE, ha presentato a Didacta un innovativo progetto chiamato “Band on the Cloud”, che espande le competenze dell’Istituto a supporto di una didattica che esplora nuove applicazioni in campo musicale. Come spiega ai microfoni della Tecnica della Scuola, questo progetto è descritto come una digital audiobook station, ovvero un software multitraccia online che opera direttamente sul browser. Il sistema permette di realizzare sia brani musicali che podcast.

L’aspetto più cruciale di “Band on the Cloud” è il suo orientamento strategico: i progetti musicali realizzati non puntano tanto alla didattica della musica quanto allo sviluppo delle competenze trasversali, focalizzandosi sul lavoro di gruppo e sulle soft skills. Si tratta di un software per la composizione musicale collaborativa. Studenti di tutti i cicli scolastici possono essere coinvolti, sebbene sia pensato primariamente per la secondaria, è usato anche nella primaria, specialmente per la registrazione di podcast e storie. I gruppi, guidati dal docente, possono creare brani, basi, podcast o “storie sonore”, producendo risultati che non sono specificatamente musicali.

Un grande vantaggio è l’accessibilità tecnologica: le scuole non necessitano di dotazioni particolari. Il software funziona su qualsiasi device (computer, tablet, smartphone o telefono), richiedendo solo la connessione a internet e il browser. Non sono richieste competenze musicali specifiche al docente. Il software dispone di strumenti di registrazione della voce (tramite il microfono del device) e offre al suo interno basi e loop musicali, consentendo di comporre musica semplice senza prerequisiti.

Sono state realizzate sperimentazioni nell’ultimo anno. La risposta è stata positiva, in quanto il software risulta molto semplice e divertente da usare per gli studenti che possono facilmente creare musica e registrare podcast. I docenti partecipanti sono passati da circa 80 l’anno scorso a una previsione di 300 quest’anno. Il progetto, che è interamente gratuito, è aperto alla partecipazione. Morandi ha specificato che è disponibile anche un corso di formazione sulla piattaforma Sofia. Per entrare a far parte del progetto si può contattare l’indirizzo: musica [email protected].

La Tecnica della Scuola presente a Didacta

La Tecnica della Scuola, attiva nel campo dell’informazione scolastica da oltre 75 anni, dopo il successo di Fiera Didacta Italia 2025, è presente alla Fiera Didacta Edizione Trentino.

Come partecipare? Come venire a trovarci?

Dove siamo?

La Tecnica della Scuola è presente all’interno del Padiglione B2, nello stand 46.

Perché venire a trovarci?

Per chi verrà a trovarci presso il nostro stand, saranno subito disponibili due omaggi:

Una penna ;

; Uno sconto del 30% sui nostri webinar per chi viene a visitare il nostro stand, da spendere entro il 31 dicembre 2025.

Fiera Didacta Edizione Trentino: tutti gli appuntamenti

L’evento si rivolge a tutti i livelli di istruzione: dalla scuola dell’infanzia alla primaria, dalla secondaria agli istituti professionali, ITS, università e centri di ricerca.

Docenti e dirigenti scolastici

Direttori dei servizi generali e amministrativi

Educatori e formatori

Ricercatori, assegnisti e professionisti della formazione

Aziende e operatori del settore

Come partecipare?

Si può partecipare a Didacta Italia Edizione Trentino scegliendo di iscriversi agli eventi o visitando esclusivamente l’area espositiva della fiera.

La manifestazione è aperta a tutti i docenti di ogni ordine e grado provenienti da tutta Italia, anche se i docenti del Trentino dispongono di un link dedicato per prenotare gli eventi formativi e ottenere il biglietto d’ingresso. Per tutti gli altri visitatori, l’accesso è consentito tramite l’acquisto di un biglietto, il cui costo rimane invariato sia che si scelga la sola visita espositiva, sia che si partecipi agli eventi formativi.

Le opzioni di partecipazione sono flessibili: il biglietto per 1 giorno costa €16 e permette l’accesso all’area espositiva, ad eventi illimitati del programma espositori e a 2 attività formative del Programma Scientifico (seminari o workshop). Sono disponibili anche abbonamenti per 2 giorni a €25 (con 4 attività formative) e per 3 giorni a €30 (con 6 attività formative). Le scuole possono inoltre organizzare Gruppi Docenti (minimo 10 persone) usufruendo di tariffe scontate, che vanno da €12 a €25 a persona, in base alla durata.

Il valore aggiunto per i docenti risiede nella certificazione INDIRE degli eventi formativi, che permette di richiedere l’esonero dal servizio al proprio Dirigente Scolastico. Ai partecipanti vengono rilasciati un attestato di presenza (per tutti i visitatori) e un attestato di formazione per chi partecipa ai workshop e seminari del Programma Scientifico (obbligatoria la bigliettatura in entrata e uscita e la partecipazione ad almeno il 75% dell’attività); per i workshop è inoltre richiesto l’uso di un PC personale.