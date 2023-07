Nasa: nel 2024 ci sarà più caldo. Ma la colpa è del Niño

Secondo le previsioni della Nasa, l’Ente spaziale Usa, il 2024 sarà ancora più caldo dell’anno in corso per la Terra. Non spiegano che cosa si intenda di preciso per ancora più caldo, ma si presume che la colonnina di mercurio dovrebbe ancora di più schizzare verso l’alto: ma di quanti gradi? Non si sa

Tuttavia per l’ente spaziale statunitense il caldo afoso che sta investendo l’Europa in questi giorni sarebbe dovuto all’effetto prodotto da El Niño, il fenomeno periodico legato all’incremento delle temperature nell’Oceano Pacifico.

Infatti, secondo la Nasa, il suo caldo alito è iniziato solo da pochi mesi e quindi farà sentire pienamente i suoi effetti solo l’anno prossimo. A spiegarlo è stato Gavin Schmidt, climatologo e direttore el Goddard Institute for Space Studies della Nasa.

“Il caldo a cui stiamo assistendo non è dovuto propriamente a El Nino. Fin quando immettiamo gas serra nell’atmosfera le temperature continueranno a salire”.

La sua previsione è che “al 50% il 2023 diventerà l’anno più caldo di sempre.